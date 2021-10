IRW-PRESS: Nevada Lithium Resources Inc.: Nevada Lithium reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht im Zusammenhang mit wirtschaftlicher Erstbewertung des Lithiumprojekts Bonnie Claire (Nye County, Nevada) ein

Vancouver, British Columbia - 27. Oktober 2021 - Nevada Lithium Resources Inc. (das Unternehmen") (CSE: NVLH; FWB: 87K) gibt die Einreichung eines mit der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen technischen Berichts mit dem Titel Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report, Bonnie Claire Lithium Project, Nye County, Nevada (Gültigkeitsdatum: 20. August 2021, Ausgabedatum: 23. September 2021) bekannt. Die Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment) wurden am 13. Oktober 2021 bekannt gegeben. Der vollständige technische Bericht kann auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter http://www.nvlithium.com eingesehen werden.

Über Nevada Lithium Resources Inc.

Nevada Lithium Resources Inc. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Bewertung und der Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten beschäftigt. Das Unternehmen besitzt derzeit einen Anteil von 20 % am Lithiumprojekt Bonnie Claire in Nevada und hat eine Option auf den Erwerb eines weiteren Anteils von 30 %, womit es insgesamt 50 % am Projekt hält. Das Projekt Bonnie Claire ist höffig für in Sedimenten beherbergtes Lithium und Lithiumsolen und beherbergt derzeit eine der größten Lithiumressourcen in Nordamerika.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nevada Lithium Resources Inc.

Kelvin Lee

Kelvin Lee,

CFO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

klee@k2capital.ca

Tel: (604) 416-4099

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen). Die Verwendung des Wortes wird und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Angaben abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, aber es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62257

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62257&tr=1

