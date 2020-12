IRW-PRESS: Noram Ventures Inc. : Noram bohrt den bisher längsten Abschnitt mit 380 Fuß (116 Meter) in CVZ-62: großer Einfluss auf die Berechnung der künftigen Ressourcentonnage

Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2020 - Noram Ventures Inc. (Noram oder das Unternehmen) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Bohrloch CVZ-62 bis zu einer Gesamttiefe von 477 Fuß (145 m) fertig gestellt hat. Als die Protokollierung und die Sichtkontrolle des Kerns abgeschlossen waren, wurde festgestellt, dass auf der Höhe von 74 Fuß (22 Metern) eine Mineralisierung vorkommt, die bis in eine Tiefe von 454 Fuß (138 m) reicht und einen Gesamtabschnitt von 380 Fuß (116 m) darstellt. Dies übertrifft alle bisherigen Bohrungen und stellt den bisher längsten Abschnitt dar.

Das Bohrloch CVZ-62 ist für Noram unglaublich ermutigend. Die nachstehende Abbildung 2 zeigt CVZ-61, den ersten Tonstein-Abschnitt im Phase-V-Bohrprogramm, im Vergleich mit CVZ-62. Die blauen, grünen und magentafarbenen Schichten in der Abbildung kennzeichnen Tonstein-Schichten, in denen die höheren Lithiumwerte früherer Bohrungen festgestellt wurden. Bohrloch 61 wies bereits einen der mächtigsten Abschnitte der hochgradig höffigen Tonsteine von Noram in allen fünf Bohrphasen auf. Der Abschnitt mit 380 Fuß (116 Metern) in CVZ-62 wird somit der bisher mächtigste Tonsteinabschnitt. Dieser weit mächtigere Abschnitt wird sich tiefgreifend auf die zukünftigen Berechnungen der Ressourcentonnage auswirken, kommentierte Brad Peek, M.Sc., CPG., der beratende Geologe und qualifizierte Sachverständige für diese und alle vier früheren Bohrphasen im Lithium-Konzessionsgebiet Zeus von Noram.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54557/NRM-CVZ62 NR(12.08.20FINAL_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1. Kernfotografien von blauen Tonsteinverbänden in Bohrloch CVZ-62 zwischen 219,5 Fuß und 230 Fuß (67 m bis 70 m).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54557/NRM-CVZ62 NR(12.08.20FINAL_DE_PRCOM.002.png

Abbildung 2. Vergleichende Stratigraphie für die Bohrlöcher CVZ-61 und CVZ-62. CV-Z 61, der bisher als der längste Abschnitt angenommen wurde, weist 91 Meter (298 Fuß) Lithium-Tonstein in Verbänden mit variabler Farbe auf. CVZ-62 übertraf jedoch die bisherigen Bohrungen und ergab 116 Meter (380 Fuß) Lithium-Tonstein. Sämtliche der Tonsteinverbände mit Ausnahme des braunen schluffigen Tonsteins weisen in den früheren Bohrlöchern des Konzessionsgebiets relativ hohe Lithiumkonzentrationen auf.

Die Geologen sowohl bei Noram als auch bei Cypress sind davon überzeugt, dass die Lagerstätte zum Playaseebett von Clayton Valley gehört, das durch Verwerfung an die Oberfläche gehoben wurde. Angesichts dessen wird die Lagerstätte als deckenartige Schicht betrachtet, die 200 - 300 Fuß (60 - 100 Meter) mächtig ist, sich über die Grenze des Konzessionsgebiets zwischen Noram und Cypress erstreckt und noch nicht vollständig definiert ist. Sowohl CVZ-61 als auch CVZ-62 erweitern die Ressource in südlicher Richtung und bestätigen das Einfallen und die Orientierung der Ressource.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

