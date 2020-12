IRW-News: Noram Ventures Inc. : Noram verdoppelt Bohrarbeiten in Konzessionsgebiet Zeus und freut sich auf ausstehende Ergebnisse

IRW-PRESS: Noram Ventures Inc. : Noram verdoppelt Bohrarbeiten in Konzessionsgebiet Zeus und freut sich auf ausstehende Ergebnisse

Vancouver (British Columbia), 3. Dezember 2020. Noram Ventures Inc. (TSX Venture: NRM, Frankfurt: N7R, OTCQB: NRVTF) (Noram) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrungen nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA mit zwei Bohrgeräten und zwei Crews fortgesetzt hat. Das Bohrgerät LF-70 ist im Begriff, das Bohrloch CVZ-62 abzuschließen, und die zweite Crew hat mit einem Longyear 44 mit Bohrloch CVZ-63 begonnen (Standort A, wie bereits zuvor in der Pressemitteilung mit dem Titel Noram Receives Permits for Zeus Fall Phase V Drill Campaign and Commences Drilling vom 10. November 2020 gemeldet). Das Unternehmen beabsichtigt, alle zwölf Bohrlöcher in diesem Monat abzuschließen. Darüber hinaus stand das Unternehmen in Kontakt mit dem Bureau of Land Management und rechnet in Kürze mit der Erweiterung der Genehmigung für alle zwölf Bohrlöcher.

Nach dem Abschluss von Bohrloch CVZ-61 (mit einem der bis dato längsten Lithium-Tonstein-Intervalle - siehe Pressemitteilung vom 17. November 2020 mit dem Titel Noram Drills One of the Thickest Claystone Intersections to Date in Previously Undrilled Area) hat das Unternehmen unverzüglich Proben an ALS Labs in Reno (Nevada) zur prompten Verarbeitung gesendet, da die Sichtprüfungen des Kerns günstig waren. Ein Überblick über die Stratigrafie und die entsprechenden Kernfotos ist unten dargestellt.

Abb. 1: Stratigrafie und Kernfotos von Bohrloch CVZ-61. Dieses Bohrloch enthält 91 Meter mit Lithium-Tonstein in Einheiten von variabler Farbe. Alle Tonsteineinheiten mit Ausnahme des braunen verschlammten Tonsteins weisen relativ hohe Lithiumkonzentrationen in früheren Bohrlöchern im Konzessionsgebiet auf.

Noram ist mit der bisherigen Phase 5, der enormen Unterstützung durch den Markt sowie seiner loyalen Aktionärsbasis sehr zufrieden. Wir sind vom Wert des Projekts Zeus überzeugt und haben alles Erdenkliche getan, um dieses Aktivum vor illegalen Aktionen zu schützen und trotz herausfordernder Bedingungen erfolgreich zu sein. Das Management erhält keine Gebühren oder Gehälter und wir haben seit der Entdeckung der ersten Ressource den Großteil der Finanzierung beigesteuert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Minimierung der Verwässerung und der Maximierung des Aktienwerts. Sobald die nächsten wichtigen Meilensteine vollständig finanziert sind, werden wir als ein wichtiger Akteur im Clayton Valley und in der Zukunft der Lithium-Tonstein-Gewinnung intensiv weiterarbeiten, sagte CFO und Director Anita Algie.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, einer qualifizierten Person Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Noram, geprüft und genehmigt.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

