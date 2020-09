IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont beauftragt Entwicklungspartner für NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung

IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont beauftragt Entwicklungspartner für NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung

Vancouver, B.C., Kanada, 28. September 2020 - Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM,

OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass Resource Development Associates Inc. (RDA oder Wilson) ausgewählt wurde, um eine erste National Instrument 43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Projekt Choquelimpie im Norden Chiles zu verfassen.

Scott Wilson wird den Bericht verfassen. Er möchte als unabhängige qualifizierte Person (QP) für das Projekt verantwortlich sein. Wilson wird alle bestehenden digitalen Daten für das Projekt importieren, aktualisieren und überprüfen. Die aktuellen Bohrdaten, auf der die Ressourcenschätzung basieren wird, enthalten 917 RC-Bohrlöcher, 147 Sprenglöcher, 740 Ultraschallbohrlöcher und 74 Diamantkernlöcher.

Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt erfolgt gemäß CIM-Definitionsstandards. Die Ressourcen werden durch die Erstellung allgemeiner statistischer Modelle und geostatistischer Modelle der Ergebnisse der Bohrdatenbanken bestimmt. Die Einschätzungsparameter werden beurteilt, um die beste statistische Darstellung der Analysedaten für das Projekt zu finden. Dazu gehören auch Schätzungen mit Inverse-Distanz- und Kriging-Methoden. Wir gehen davon aus, dass der erste Bericht in diesem Quartal vorliegen wird.

Ein Programm aus Neuuntersuchungen der Bohrkerne und Bestätigungsbohrungen könnte wie durch NI 43-101 beschrieben als eine erste Phase empfohlen werden. Basierend auf grubeneinschränkenden Parametern werden die Ressourcen den CIM-Standard als vernünftige Prospektionsgebiete für mögliche wirtschaftliche Extraktion erfüllen. Für Chile typische Bergbau- und Verarbeitungskosten werden in die Einschätzung als vernünftige Prospektionsgebiete einbezogen.

Marc Levy, CEO von Norsemont, sagte: Dies ist ein wichtiger Meilenstein, um die erste Ressourcenschätzung laut 43-101-Standards für Choquelimpie zu erhalten. Dadurch erhalten wir einen Überblick über die Arbeiten, die wir im nächsten Jahr abschließen werden, um für unsere Aktionäre weitere Werte zu generieren.

Über Norsemont Mining

Wir sind erfahrene Ressourcenexperten, die sich darauf konzentrieren, den Unternehmenswert zu steigern und unser Vorzeigeprojekt schnellstens in den Zustand der bankfähigen Machbarkeit zu bringen. Norsemont Mining hat eine Beteiligung von 100% am Gold-Silberprojekt Choquelimpie im Norden Chiles, einer ehemals aktiven Gold- und Silbermine.

Für das Board of Directors:

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

