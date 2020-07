IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino beginnt mit Explorationen in Goldkonzessionsgebiet Bruce Lake in Goldgebiet Red Lake (Ontario)

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc. : Portofino beginnt mit Explorationen in Goldkonzessionsgebiet Bruce Lake in Goldgebiet Red Lake (Ontario)

Vancouver (British Columbia), 16. Juli 2020. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Feldarbeiten in seinem Goldkonzessionsgebiet Bruce Lake begonnen hat. Das Explorationsprogramm wird Schürfgrabungen, Gesteins-, Boden- und Gletscher-Geschiebemergel-Probennahmen sowie geologischen Kartierungen umfassen.

Das Hauptaugenmerk des Programms wird auf zwei Hauptgebiete gerichtet sein. Der westliche Teil des Projekts mit den historischen Bodenanomalien wird einem umfassenden Kartierungsprogramm unterzogen werden, um potenzielle Festgesteinsquellen für die Gold-in-Boden-Anomalien zu identifizieren. Der östliche Teil des Konzessionsgebiets umfasst eine 2,4 Kilometer nordöstlich verlaufende Eisenformation, die mittels Erkundungen, Kartierungen und Bodenanalysen untersucht werden wird, wo Deckgestein vorhanden ist.

Das Unternehmen plant die Entnahme von etwa 200 Bodenproben für die konventionelle Analyse in einem Probenabstand von 50 Metern. Nach umfassenden Erkundungen und Kartierungen wird das Unternehmen auch bis zu 50 Gletscher-Geschiebemergel-Proben in einem Probenabstand von 300 Metern für die Goldkornanalyse entnehmen. Diese Probennahmemethode wurde kürzlich im Gebiet Red Lake angewandt und hat sich bei der Identifizierung von nahe gelegenen Goldmineralisierungen als erfolgreich erwiesen, wie etwa in der jüngsten Pressemitteilung von Golden Goliath Resources Ltd. über die in seinem Konzessionsgebiet Kwai vorgefundenen unberührten Goldkörner berichtet wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52654/POR Bruce lake exploration program July 16 2020 FINAL_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Konzessionsgebiet Bruce Lake von Portofino Resources.

Die historischen Gold-in-Boden-Anomalien im Konzessionsgebiet Bruce Lake wurden im Rahmen von geochemischen Bodenprobenahmen durch Laurentian Goldfields Ltd im Jahr 2010 entdeckt. Portofino hat das Vorkommen von regionalen Anomalien mit hoher Magnetfeldstärke erkannt, die mit den Gold-in-Boden-Anomalien zusammenfallen. Das Unternehmen hält dies für signifikant. Goldvorkommen in Zusammenhang mit gebänderten Eisenformationen stellen hervorragende Explorationsziele dar, insbesondere, wenn das Konzessionsgebiet in Verbindung mit einer magnetischen Anomalie Gold im Boden aufweist.

Das Konzessionsgebiet Bruce Lake

Portofino hat das Recht, sämtliche Anteile (100 %) am 1.428 Hektar großen Konzessionsgebiet Bruce Lake im Goldgebiet Red Lake in Ontario zu erwerben. Das Konzessionsgebiet liegt nur 1,5 Kilometer nordöstlich des Konzessionsgebiets Pakwash im Besitz von Great Bear Resources (Great Bear) und rund 11 km südöstlich der Grenze des berühmten Projekts Dixie von Great Bear. Die Claims des Konzessionsgebiets Bruce Lake sind genauso wie das Projekt Dixie vollständig von den archäischen metamorphen Sediment- und Vulkangesteinen des Grünsteingürtels Uchi-Confederation Lake unterlagert. Das Goldgebiet Red Lake liegt innerhalb desselben Gürtels und gilt weithin als eines der hochgradigsten Bergbaucamps der Welt. Bei Red Lake wurde aus 29 Goldminen rund 30 Millionen Unzen Gold gefördert.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.

