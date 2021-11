IRW-PRESS: Prospect Ridge Resources Corp. : Prospect Ridge ermittelt bei Megalodon Gehalte von 117 g/t Gold und 578 g/t Silber innerhalb von 13,5-km-Verwerfungszone mit durchschnittlicher Mächtigkeit von über 30 m

Vancouver, 30. November 2021. Prospect Ridge Resources Corp. (CSE: PRR, OTC: PRRSF, FRA: OED) (Prospect Ridge oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der jüngsten Explorationsarbeiten in der Zone Megalodon im Konzessionsgebiet Holy Grail bekannt zu geben, die Gesteinsproben mit bis zu 117 g/t Gold und 578 g/t Silber enthielten.

Das Vorkommen Megalodon besteht aus einer strukturell begrenzten Mineralisierung mit mehreren Metallen, die in einer regionalen Verwerfungsstruktur enthalten ist, die über mehr als 10 km nachverfolgt werden kann und in Richtung Norden und Süden nach wie vor offen ist. Eine breite, 30 m mächtige sulfidhaltige Alterationszone umgibt die Verwerfungszone und umfasst hochgradige Erzgänge und Stockworks mit mehreren Metallen, die bis zu 117 g/t Gold, 3,97 % Kupfer, 9,55 % Blei und 4,84 % Zink ergaben.

Im Rahmen der Explorationsarbeiten 2021 wurden sieben weitere produktive Verwerfungszonen mit bedeutsamen Alterationen und Mineralisierungen identifiziert. Diese Strukturen können seitlich über 17 km und vertikal über Hunderte von Metern nachverfolgt werden. Es wurden auch unterschiedliche Verwerfungen und parallele/subparallele Strukturen identifiziert. Zwei dieser regionalen Verwerfungen wurden von BCGS kartiert - eine davon auf einer Länge von über 17 km. Viele der Flussgebiete, die diese Strukturen durchschneiden, haben in der Vergangenheit Seifengold produziert oder wurden auf dieses erkundet.

Etwa 3,5 km westlich des Vorkommens Megalodon befindet sich die Entdeckung Shock and Awe. Dieses 75 m mächtige mineralisierte Vorkommen wurde durch kürzlich errichtete Holzabfuhrstraßen zugänglich gemacht und hat Werte von bis zu 49,2 g/t Gold auf einem 1-m-Splitter ergeben. Ein Bodenraster aus dem Jahr 2021 über dem Gebiet ergab Gehalte von bis zu 1,65 g/t Gold, etwa 150 m streichenabwärts vom Festgesteinsvorkommen. Das Vorkommen weist dieselben Merkmale wie Megalodon auf und besteht aus einer alterierten Verwerfungszone mit Erzgängen mit mehreren Metallen innerhalb eines Quarz-Diorit-Intrusivgesteins.

PROBE Au Ag Cu Pb Zn

(ppm) (ppm) (%) (%) (%)

W50171140,3 578 3,97 3,32 2,64

A06008049,2 311 0,0922,32 1,915

5 4

A06008121,2 17,8 0,0410,8510,226

0

A06008117,05 15,9 0,0190,6070,040

7 3 5

Tab. 1: Zusammenfassung der Höhepunkte der Probennahmen bei Shock and Awe

Die hochgradige Mineralisierung mit mehreren Metallen besteht aus Bleiglanz, Chalkopyrit, Pyrit, Tetraedrit, Sphalerit und gelegentlich sichtbarem Gold. Die Erzmineralogie und die epithermalen bis mesothermalen Erzgänge stimmen mit der Mineralisierung bei der Mine Bruce Jack von Pretium überein. Die breitere Alterationshülle bildet eine disseminierte Sulfidmineralisierung innerhalb des intrusiven Muttergesteins.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2021 wurden systematische Erkundungs- und Folgeuntersuchungen sowie Boden- und Schlitzprobennahmen im Großteil der Region Holy Grail durchgeführt und diese verwerfungsübergreifenden Strukturen erkundet, was zur Entdeckung zahlreicher weiterer bedeutsamer mineralisierter Zonen führte, die unser Potenzial erweitern. Weitere strukturell damit in Zusammenhang stehende Goldvorkommen müssen noch entdeckt und freigelegt werden. Das Ressourcenteam von Prospect Ridge wird unsere ausstehenden Analyseergebnisse veröffentlichen, sobald diese in naher Zukunft verfügbar sind.

CEO Michael Iverson sagte: Das gesamte Vorkommen Megalodon ist aufgrund des Potenzials für hohe Gehalte, beträchtliche Mächtigkeiten und die gesamte Größe in unserer internen Prioritätenliste weit nach oben gerückt. Die Begeisterung über das Ziel und die gesamte Region Holy Grail kann gar nicht zu viel sein, zumal diese weiterhin eine bedeutsame Gold- und Silbermineralisierung mit mehreren weiteren Metallen sowie beträchtliches Potenzial aufweisen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Region von einem Grenzdreieck auf der Karte übersehen wurde, und gehen davon aus, die Grenze des goldenen Dreiecks auf die unzureichend erkundete Red Line in British Columbia zu erweitern und der Welt zu zeigen, dass British Columbia ein goldenes Rechteck ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62922/Prospect-Ridge_3011212-NR_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62922/Prospect-Ridge_3011212-NR_DEPRcom.002.png

Abb. 1: Standortkarte von Megalodon und Shock and Awe (regionale Verwerfungen in Schwarz)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62922/Prospect-Ridge_3011212-NR_DEPRcom.003.png

Abb. 3: Mehrere Proben von Megalodon, einschließlich sichtbaren Goldes

Abkommen hinsichtlich Werbedienstleistungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 25. November 2021 mit der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH (der Berater), einer vom Unternehmen unabhängigen Partei (das Abkommen), ein Abkommen hinsichtlich Werbedienstleistungen unterzeichnet hat.

Gemäß dem Abkommen wird der Berater Übersetzungsdienstleistungen für die Pressemitteilungen des Unternehmens ins Deutsche durchführen und zehn Pressemitteilungen über seinen Vertriebsdienst IRW-Press in Deutschland verbreiten. Das Unternehmen wird dem Berater 350 EUR pro Pressemitteilung bezahlen, was einer Vergütung in Höhe von insgesamt 3.500 EUR entspricht. Das Abkommen weist eine unbestimmte Laufzeit auf.

Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Person, die die Werbedienstleistungen durchführt, lauten: Joachim Brunner, Wickepointgasse 13, 4611 Buchkirchen, Österreich, [office@ir-world.com], +43 7242 211 930 0.

Qualifizierte Person

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen oder technischen Informationen wurden von Rein Turna, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Holy Grail

Das Konzessionsgebiet Holy Grail befindet sich 10 km außerhalb von Terrace und ist 45 km von der Hütte und dem Tiefseehafen entfernt. Das Konzessionsgebiet ist leicht zugänglich und wird von zwei Highways mit CN-Eisenbahnlinien und Hochspannungsleitungen, die das Konzessionsgebiet durchqueren, sowie von einem Netz von Forststraßen begrenzt, das sich über etwa 80 % des Konzessionsgebiets erstreckt, was eine äußerst kosteneffiziente Exploration sowie eine gute Machbarkeit ermöglicht. Einige der wichtigsten Gebiete befinden sich unterhalb der Baumgrenze und können fast das ganze Jahr über bearbeitet werden.

Das Paket Holy Grail in regionaler Größe umfasst nun über 80.000 ha. Das Konzessionsgebiet wurde aufgrund regionaler geologischer, struktureller und geochemischer Ähnlichkeiten ausgewählt, die mit Mineralisierungen 50 km nordwestlich im goldenen Dreieck übereinstimmen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Projekt das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist und die Grenzen des goldenen Dreiecks auf diese umfassende, kaum erkundete Region erweitern wird.

Über Prospect Ridge Resources Corp.

Prospect Ridge Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in British Columbia, dessen Hauptaugenmerk auf die strategische Mineralexploration in Kanada und gleichzeitig auf die Erschließung eines Standorts in British Columbia und Quebec gerichtet ist. Das technische Team und das Management von Prospect Ridge, die zusammen über 100 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration vorweisen können, sind davon überzeugt, dass Holy Grail das Potenzial für ein regionales hydrothermales System aufweist, und werden die Grenzen des goldenen Dreiecks erweitern, um diese umfassende, kaum erkundete Region zu erfassen.

Kontaktinformationen

Prospect Ridge Resources Corp.

Michael Iverson, Chief Executive Officer

E-Mail: schen@redfernconsulting.ca

Telefon: +1 778-788-4836

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf positive Explorationsergebnisse bei den Holy Grail-Projekten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die zukünftigen Explorationsergebnisse des Holy Grail-Projekts nicht wie erwartet ausfallen werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die zukünftigen Explorationsergebnisse auf dem Projekt Holy Grail wie erwartet ausfallen werden.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62922

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62922&tr=1

