Miami, Florida, Vereinigte Staaten (23. Juni 2021) - Rainforest Resources, Inc. (das Unternehmen) (OTCQB:RRIF), der Spezialist für Agroforstwirtschaft und Entwickler von nachhaltigen Emissionszertifikaten sowie innovativen Gemeinschaftsgeschäften mit Bezug zum Regenwald, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der OTC Markets Group Inc. (OTC Markets) aufmerksam gemacht und aufgefordert wurde, zu den jüngsten Werbeaktivitäten von Drittunternehmen bezüglich seiner Stammaktien Stellung zu nehmen.

Am 18. Juni 2021 übergab OTC Markets dem Unternehmen eine Kopie eines Artikels, der am 15. Juni 2021 (der Artikel) von einer Firma namens The Daily Financial (der Herausgeber) veröffentlicht worden war. Dem Unternehmen war die Existenz und der Inhalt des Artikels bis zum Erhalt der betreffenden Kopie am 18. Juni unbekannt.

In Beantwortung dieser Anfrage und nach einer internen Befragung der Geschäftsleitung kann das Unternehmen bestätigen, dass keiner seiner leitenden Angestellten, Direktoren oder Kontrollpersonen direkt oder indirekt an der Erstellung oder Verbreitung des Artikels bzw. der Aussendung von Werbematerialien beteiligt war. Das Unternehmen wurde auch nicht gebeten, redaktionelle Inhalte bereitzustellen bzw. hat diese auch nicht bereitgestellt. Darüber hinaus nahm das Unternehmen mit den von ihm beauftragten Fremddienstleistern Kontakt auf und kann ebenso bestätigen, dass keine dieser Organisationen direkt oder indirekt an der Erstellung oder Verbreitung des Artikels beteiligt war und weder gebeten wurde, redaktionelle Inhalte bereitzustellen, noch welche bereitgestellt hat.

Ebenfalls auf Anfrage von OTC Markets, und nach entsprechender Befragung der Geschäftsleitung, leitenden Angestellten, Direktoren, Mehrheitsaktionäre und Fremddienstleister kann das Unternehmen bestätigen, dass innerhalb der letzten 90 Tage keine Wertpapiere des Unternehmens von einer dieser Parteien gekauft oder verkauft wurden.

Weder im Artikel selbst noch auf der Webseite des Herausgebers finden sich andere Quellen oder Angaben als die Byline eines gewissen Tim Kraimer sowie ein Verweis in den Nutzungsbedingungen der Webseite, in dem darauf hingewiesen wird, dass die Webseite möglicherweise im Besitz, unter der Kontrolle oder mit einer als realvaladvertising.com bekannten Firma verbunden ist. Der Artikel enthält offenbar einige grundlegende Fakten, die von der Webseite des Unternehmens und den bei OTC Markets eingereichten Unterlagen stammen, die allerdings mit zahlreichen falschen und/oder irreführenden Behauptungen und Spekulationen über das kurzfristige Aufwärtspotenzial der Aktien des Unternehmens vermischt wurden. Keine dieser Informationen wurde von der Geschäftsführung des Unternehmens bereitgestellt, geprüft oder bewertet. Anleger, die sich für das Unternehmen interessieren, sollten ihre Entscheidungen lediglich auf Grundlage der bei OTC Markets eingereichten Unterlagen sowie anderweitiger, direkt vom Unternehmen herausgegebener Unterlagen treffen; die Ansichten des Unternehmens werden von keinen anderen Aussagen widergespiegelt.

In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen mit der Firma First Apex International einen Fremddienstleister beauftragt, der das Unternehmen berät und bei der Erstellung von Branding- und Marketingmaterialien sowie bei der Vereinbarung von Terminen zwischen Führungskräften des Unternehmens und potenziellen Investoren unterstützt.

Schließlich kann das Unternehmen auch noch bestätigen, dass es keine Aktien oder wandelbare Wertpapiere emittiert hat, die einen Umtausch in Beteiligungspapiere zu Preisen ermöglichen würden, welche einen Abschlag auf den aktuellen Marktkurs zum Zeitpunkt der Emission darstellen.

Über Rainforest Resources Inc.

Rainforest Resources wurde gegründet mit dem Ziel, die globale Erwärmung abzuschwächen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Erhaltung des Regenwaldes zu nehmen. Das Unternehmen verfolgt Geschäftsfelder, welche die Harmonie mit der Menschheit und deren Umwelt fördern. Es geht darum, die wesentlichen Eckpfeiler der Gesundheit unserer Ökosysteme als Ganzes zu bewahren und gleichzeitig die Kommunen in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen zu unterstützen. Die drei Geschäftsfelder des Unternehmens sind: der Verkauf von Emissionszertifikaten; die Produktion von in Flaschen abgefülltem Wasser; und der Anbau von Schattenkaffee. All diese Aktivitäten konzentrieren sich auf ein Areal im unberührten ecuadorianischen Regenwald mit einer Gesamtfläche von 58.000 Hektar.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann Annahmen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auch auf die erwartete zukünftige Geschäftstätigkeit und finanzielle Entwicklung eines Unternehmens und enthalten u.a. auch Begriffe wie z.B. erwarten, glauben, planten", schätzen und beabsichtigen sowie Aussagen darüber, dass eine Handlung oder ein Ereignis eintreten kann, könnte, sollte oder wird bzw. ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: die Risiken im Zusammenhang mit ausstehenden Rechtsstreitigkeiten, falls vorhanden; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Möglichkeit von Interessenkonflikten zwischen bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren oder Promotoren mit bestimmten anderen Projekten; das Ausbleiben von Dividenden; der Wettbewerb; die Verwässerung; die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien; und steuerliche Konsequenzen für U.S.-Aktionäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

