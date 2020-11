IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU schließt wegweisende mehrjährige Partnerschaft mit Canada Skateboard

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU schließt wegweisende mehrjährige Partnerschaft mit Canada Skateboard

RYU wird Canada Skateboard bis einschließlich 2023 als offizieller Partner für innovative Hochleistungssportbekleidung begleiten

Vancouver, British Columbia - 12. November 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU,

OTCQB: RYPPF) (RYU oder das Unternehmen), ein Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma Canada Skateboard ein dreijähriger Partnerschaftsvertrag als offizieller Ausstatter von Hochleistungssportbekleidung unterzeichnet wurde.

RYU ist es ein Anliegen, die Leistungssportler von Canada Skateboard - darunter auch jene, die Kanada bei den Olympischen Spielen vertreten - mit einer nach wissenschaftlichen Erkenntnissen konfektionierten, urbanen Sportbekleidung für den Leistungssport auszustatten.

Wichtigste Eckdaten und Vorteile der Partnerschaft:

- Entwicklung und Ausstattung von Canada Skateboard für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die im Jahr 2021 abgehalten werden.

- Bereitstellung von funktioneller, urbaner Sportbekleidung und -ausrüstung für den Hochleistungssport im Skateboard-Trainingslager.

- Stärkere Markenpräsenz durch Social-Media-Kooperationen mit dem Team von Canadian Skateboard.

- Ein breiteres Publikum und bessere Wahrnehmung der Marke durch Teilnahme an Presseauftritten des Nationalteams.

- Mehr Präsenz durch Rechte an Verkaufsförderungs- und Produktinformationsinitiativen für Canada Skateboard und seine Mitglieder.

Darüber hinaus

Über seine Partnerschaft mit Canada Skateboard schließt sich RYU der Mission von Canada Skateboard an, den Sport für alle zugänglich und sicher zu machen sowie einladend zu gestalten. Ein wichtiges Element dieser Mission ist SheCanSk8, eine bundesweite Initiative zur Bewerbung des Skateboardens bei Mädchen und Frauen. Hier werden nationale Talente vor den Vorhang geholt, ein Netzwerk für den Erfahrungs- und Gedankenaustausch bereitgestellt sowie eine Skateboard-Kultur beworben, die kanadische Mädchen und Frauen anspricht.

Diese Partnerschaft mit Canada Skateboard ist eine große Ehre für uns. Für eine Leichtathletikmarke gibt es kein aufregenderes und bedeutenderes Team auf der Welt - und wir sind ein Teil davon. Unsere Marke erweist der Härte, dem Einsatz und der Disziplin, die diese Athleten im internationalen Wettkampf unter Beweis gestellt haben, die gebührende Anerkennung und Unterstützung. Ich bin überzeugt, dass die Sportler mit den Leistungsattributen unserer RYU-Sportbekleidung hochzufrieden sein werden, meint Cesare Fazari, Chairman und Chief Executive Officer von RYU Apparel.

Im Namen der Boardmitglieder, Mitarbeiter und Freiwilligen von Canada Skateboard darf ich mit großer Freude unsere mehrjährige Partnerschaft mit RYU Apparel Inc. bekannt geben. Als nationaler Dachverband, der die kanadischen Skateboarder auf dem Weg zu ihren ersten Olympischen Spielen begleitet, war es für uns von größter Bedeutung, ein heimisches Markenunternehmen ins Boot zu holen, das unsere Vision und unsere Überzeugungen teilt. RYU ist mit seinem Anspruch an Qualitätskleidung und Nachhaltigkeit der ideale Partner für uns. Wir freuen uns auf die Entwicklung einer hochwertigen und in Kanada gefertigten Sportbekleidung, die wir mit Stolz auf der Weltbühne präsentieren können, so Stoddard, President von Canada Skateboard.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Über uns - Skateboard Canada

Der im Jahr 2016 gegründete Sportverband Canada Skateboard wird vom Kanadischen Olympischen Komitee, von Sport Canada und von World Skate als offizieller nationaler Sportverband des kanadischen Skateboardsports anerkannt. Die Mitglieder des Board of Directors von Canada Skateboard sind namhafte Vertreter der Skaterbranche, die gemeinsam für die Unterstützung, Förderung und Verbreitung des Skateboardens in Kanada eintreten. Das Board vereint professionelle Skater, Führungskräfte der Branche, Eventveranstalter, internationale Kampfrichter, Trainer, Skatepark-Designer und leitende Medienexperten aus der Vergangenheit und der Gegenwart des kanadischen Skateboardsports. Jeder von ihnen verfügt über eine einzigartige Fachkompetenz, Persönlichkeit und ein leidenschaftliches Engagement für den Skateboardsport.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU, wie z.B. Aussagen bezüglich der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Sponsoring- und Werbelizenzvertrag mit Canada Skateboard. Es gibt zahlreiche Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich derer, die mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehen, was dazu führen könnte, dass RYU seine Verpflichtungen im Rahmen des Sponsoring- und Werbelizenzvertrags mit Canada Skateboard nicht erfüllen kann. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

RYU APPAREL INC. Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer +1 (604) 235-2880

Investor Relations

Anna Brazier +1

(844) 535-2880 investors@ryu.com www.ryu.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

