IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. bestätigt Reserven von 43,3 Mio. BOE in Bewertung von neuem Oxbow-Aktivum und meldet Aufnahme von neuem Director in Board

Calgary (Alberta), 21. September 2021. Saturn Oil & Gas Inc. (TSX-V: SOIL, FWB: SMK) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der endgültigen unabhängigen Reservenbewertung seines kürzlich erworbenen Oxbow-Aktivums gemäß National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities und dem Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (der Oxbow-Bericht) per 1. April 2021 sowie die Aufnahme von Glenn Hamilton in das Board of Directors von Saturn bekannt zu geben.

Reservenbewertung für Oxbow

Der Oxbow-Bericht, der von Ryder Scott Company-Canada erstellt wurde, bewertete die Aktiva im Südosten von Saskatchewan (die Oxbow-Aktiva), die Saturn im Juni 2021 für eine Nettovergütung in Höhe von 76,8 Millionen $ (nach Glattstellungen) erworben hatte. Der Kapitalwert der zukünftigen Nettoumsätze (abzüglich Lizenzgebühren, Betriebskosten und Investitionsausgaben, einschließlich Verpflichtungen zur Stilllegung von Aktiva) vor Einkommensteuern, mit einem Diskontsatz von 10 % (Kapitalwert von 10 %) der gesamten geprüften und wahrscheinlichen Reserven, wird auf 435,7 Millionen $ oder 0,87 $ pro ausstehende Aktie (bereinigt) geschätzt.

- Oxbow-Reserven bestehen zu 95 % aus Leicht- und Mittelöl sowie aus flüssigem Erdgas

- Gesamte geprüfte Reserven machen 70 % von gesamten geprüften und wahrscheinlichen Reserven aus

- Oxbow-Bericht identifizierte 242 gebuchte Bohrstandorte mit zertifizierten Reserven

- Saturn hat über 100 weitere ungebuchte horizontale Bohrstandorte bei Oxbow-Aktivum identifiziert

Zusammenfassung von Brutto-Öl- und Gasreserven und Kapitalwert des Umsatzes:

Vor Einkommensteuern per 1. April 2021 - Prognostizierte Preise und Kosten

Anschaffungsk

Reserven osten KapitalwerKapitalwe

MMboe (1) t 10 rt pro

$/boe % boe

2 2

(Mio. $) $/boe

Geprüft, 24,1 3,19 $ 243,7 $ 10,11 $

erschlossen,

produzierend

Gesamt geprüft 30,4 2,53 $ 298,0 $ 9,80 $

Geprüft und 43,3 1,77 $ 435,7 $ 10,06 $

wahrscheinlich

1. Anschaffungskosten, berechnet als Barvergütung für den Erwerb dividiert durch die Reserven (boe) der Kategorie

2. Oxbow-Bericht verwendet Preisprognose von Ryder Scott Company per 31. März 2021

Wir freuen uns, dass der auf unabhängige Weise erstellte Oxbow-Bericht die erste Bewertung von Saturn hinsichtlich der umfassenden vorhandenen Reserven und der langlebigen Produktion des Oxbow-Aktivums bestätigt, sagte Senior Vice President Exploration Justin Kaufmann. Saturn richtet sein Hauptaugenmerk nun darauf, den starken Cashflow aus dem geringfügigen Produktionsrückgang von Oxbow in Wachstumsprojekte und den Schuldenabbau umzuschichten.

Neuer Director im Board

Glenn Hamilton kann eine Erfahrung von über 35 Jahren in der Öl- und Gasbranche vorweisen und ist auf Finanz- und Rechnungswesen spezialisiert. Hamilton war von Mai 2015 bis Juli 2016 als Corporate Advisor von Bonavista Energy Corporation (vormals Bonavista Energy Trust) tätig. Davor hatte Hamilton zwischen Juni 2008 und Mai 2015 als Senior Vice President und Chief Financial Officer von Bonavista Energy Corporation fungiert und davor als Vice President of Finance des Unternehmens. Hamilton war von Juli 2003 bis Mai 2006 als Vice President und Chief Financial Officer von NuVista Energy Ltd. tätig und fungierte zwischen Juli 2003 und Juni 2008 als dessen Corporate Secretary. Vor der Umstrukturierung von Bonavista im Juli 2003 war er über fünf Jahre lang als Vice President, Finance von Bonavista Petroleum Ltd. tätig und spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Refinanzierung und Umstrukturierung von Bonavista von einem Junior-Unternehmen zu einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden $ zum Zeitpunkt der Umstrukturierung. Zurzeit ist er ein Mitglied des Board of Directors von Ember Resources Inc., Inter Pipeline Ltd. und Islander Oil and Gas Inc. Er besitzt ein Bachelor of Commerce-Diplom von der Carleton University, ist ein Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und besitzt den ICD.D-Titel des Institute of Corporate Directors.

Zusammenfassung der Brutto-Öl- und Gasreserven des Oxbow-Aktivums:

Leicht- Erdgas Flüssigg Gesamte

und as boe

Mittel

öl

Reservenkategorie Mbbl MMcf Mbbl Mboe

Geprüft, 21.877 7.065 1.046 24.101

erschlossen,

produzierend

Geprüft, nicht 354 111 17 389

produzierend

Geprüft, 5.274 2.321 294 5.955

unerschlossen

Gesamt geprüft 27.505 9.498 1.357 30.445

Wahrscheinlich 11.535 4.267 566 12.812

Geprüft und 39.040 13.764 1.924 43.258

wahrscheinlich

Erdgas: 6,0 Mcf/boe

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Southeastern Saskatchewan und West Central Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMK notiert.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise für den Leser

INFORMATIONEN ÜBER BOE

BOE steht für Barrel Öläquivalent. Alle boe-Umrechnungen in dieser Pressemitteilung basieren auf der Umrechnung von Gas zu Öl im Verhältnis von 6.000 ft² (Mcf) Erdgas zu einem Barrel (bbl.) Öl. Boe könnten irreführend sein, vor allem wenn sie ohne Kontext verwendet werden. Das boe-Umwandlungsverhältnis von 1 boe zu 6 Mcf basiert auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf anwendbar ist und keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis von Erdöl im Vergleich zu Erdgas auf Basis der aktuellen Preise erheblich vom Energieäquivalenzverhältnis von 1 bbl. zu 6 Mcf abweicht, könnte die Verwendung eines Umrechnungsverhältnisses von 1 bbl. zu 6 Mcf als Wertangabe irreführend sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61577

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61577&tr=1

