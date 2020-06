IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Ölfeld Cendere von Trillion Energy kehrt mit Anstieg des Ölpreises in die Gewinnzone zurück

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Ölfeld Cendere von Trillion Energy kehrt mit Anstieg des Ölpreises in die Gewinnzone zurück

16. Juni 2020 - Vancouver, B.C. und Ankara, Türkei - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) freut sich, mitteilen zu können, dass das Ölfeld Cendere wieder in der Wirtschaftlichkeitszone ist, nachdem die Ölpreise im Mai 2020 um 90 % auf über 35 USD pro Barrel gestiegen sind. Das Ölfeld Cendere ist ein langfristiges stabiles Ölförderprojekt mit geringer Rückgangsrate.

Trillion verfügt über eine Beteiligung von 19,6 % am Ölfeld Cendere, das 25 Bohrlöcher umfasst. Davon befinden sich 16 in Produktion. An drei Löchern hält Trillion eine Beteiligung von nur 9,8 %. Angesichts der geringen Rückgangsrate und der langfristigen Produktionseigenschaften wird geschätzt, dass die durchgängige Ölförderung bis 2026 andauern wird, wobei noch etwa 1,3 Millionen Standard-Barrel (stb) gefördert werden können und 45 Millionen stb Öl in situ (OIP) verbleiben. Zum Mai 2020 belief sich die Gesamtförderung auf 20,6 Millionen Barrel. Die aktuelle Förderrate bei Cendere beträgt rund 735 Barrel pro Tag (bopd) (auf 100-%-Basis), wovon 125 bopd auf Trillion entfallen. Die gesamten Betriebskosten (OPEX) liegen im Schnitt bei 23,55 Dollar zuzüglich Lizenzgebühren von 7,81 Dollar. Der aktuell realisierte Ölpreis beträgt 37 USD pro Barrel (52 CAD pro Barrel).

GLJ Petroleum Consultants (www.gljpc.com) hat vor Kurzen den Wert der Ölreserven bei Cendere zum 31. Dezember 2019 bestimmt. Die Ergebnisse dieser Schätzung sind nachstehend zusammengefasst: P1 (nachgewiesen, in Produktion) + P2 (wahrscheinlich) = 299.000 Barrel, was einem Kapitalwert (10 % Diskontsatz) von 4,817 Millionen USD entspricht, und P 1 (nachgewiesen, in Produktion) + P2 (wahrscheinlich) + P3 (möglich) = 362.000 Barrel, was einem Kapitalwert (10 % Diskontsatz) von 5,535 Millionen USD entspricht. Alle Wertschätzungen beziehen sich auf den dem Unternehmen zustehenden Anteil an Cendere nach Gewinnungskosten, Ausgaben, Lizenzgebühren, aber vor Steuern, abgezinst auf den aktuellen Tageswert mit 10 % pro Jahr.

President und CEO Herr Arthur Halleran meint: Mit der jüngsten Erholung der Ölpreise kehrt unser Ölfeld Cendere in die Gewinnzone zurück. Trillion beabsichtigt eine Bewertung des Feldes hinsichtlich einer Möglichkeit für weitere vertikale und horizontale Bohrungen, um das bekannte Ölfeld zu erweitern und die bestehenden Fördermengen zu erhöhen. Das Ölfeld Cendere von Trillion grenzt an das Ölfeld K. Karakus an, das ein bedeutendes Ölvorkommen beherbergt und über eine umfassende Pipeline- und Raffinationsinfrastruktur verfügt.

Ölfeld Cendere: https://trillionenergy.com/projects/cendere-oil-field/

Die Fördergenehmigung für das Ölfeld Cendere umfasst 1.168 Hektar (229 Hektar für Trillion) und bis Juli 2031 gültig ist.

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein kanadischer Erdgas- und Ölproduzent, der sich auf den internationalen Markt konzentriert und über mehrere Öl- und Gasaktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 Prozent am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Hier wurden bislang 608 Millionen USD investiert und 41 Milliarden Kubikfuß (BCF) gefördert. Das bei SASB geförderte Gas erzielt im Verkauf günstige Preise von 6 bis 7 USD pro Tausend Kubikfuß (MCF), einen deutlichen Aufpreis gegenüber den europäischen und nordamerikanischen Märkten. Das Portfolio von Öl- und Gasaktiva von Trillion beinhaltet zudem eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere, eine 100-%-Beteiligung an einem 42.833 Hektar großen Ölexplorationsblock, der die nördliche Erweiterung des produktiven Beckens Iraq/Zagros umfasst sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein vielversprechendes unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet.

