IRW-News: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold informiert über Neuigkeiten aus dem Board und der Firmenführung

IRW-PRESS: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold informiert über Neuigkeiten aus dem Board und der Firmenführung

VANCOUVER, British Columbia, 29. Juni 2020 -- Triumph Gold Corp., (TSX-V: TIG) (OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Tony Barresi als Direktor und President des Unternehmens zurückgetreten ist und Joe Campbell seinen Posten als Direktor des Unternehmens zurückgelegt hat. Tony Barresi wird dem Unternehmen weiterhin in der Funktion eines Fachberaters (Technical Advisor) erhalten bleiben. Das Unternehmen dankt den Herren Barresi und Campbell für ihre Verdienste um das Unternehmen. Ein besonderer Dank gebührt Herrn Barresi, der in den vergangenen drei Jahren seine Führungsqualitäten als Geologe mit der Entdeckung des Blue Sky-Porphyrs unter Beweis stellte und Explorationsfortschritte in zahlreichen weiteren Projekten im Konzessionsgebiet Freegold Mountain im kanadischen Yukon verbuchen konnte. Wir sind Tony für seine Beiträge zum Ausbau all unserer Projekte und für seine kontinuierliche Unterstützung in der Zusammenarbeit mit unserem VP Exploration Jesse Halle sehr dankbar, meint Chairman John Anderson.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass Herr Brian Bower eingewilligt hat, den Posten des Lead Director zu übernehmen. Herr Bower verfügt als Explorations- und Bergbaugeologe über mehr als 30 Jahre Erfahrung und war vor allem in British Columbia und im Yukon aktiv. Herrn Bowers umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit starken Technikerteams war für die Erschließung von Projekten wie der Mine New Afton, der Lagerstätte Kemess South, dem Projekt Blackwater und der Lagerstätte Mount Milligan in British Columbia ganz entscheidend. Zudem war er auch am erweiterten Explorationsprogramm in der Lagerstätte Casino im Yukon beteiligt, so Herr Anderson. Wir sind begeistert, dass Brian unser Team als aktiver Teilnehmer verstärkt und zu einem raschen Wachstum des Unternehmens über das Explorationsstadium beitragen wird. Dies ist ein wichtiger Entwicklungsschritt für Triumph Gold Corp.

Über Triumph Gold Corp.

Triumph Gold Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Triumph Gold Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern. Lagepläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.triumphgoldcorp.com.

