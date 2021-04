IRW-News: Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD schließt Privatplazierung über 9,6 Millionen CAD $ mit Joint Venture Partner Teuton Resources Corp. ab

IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: TUDOR GOLD schließt Privatplazierung über 9,6 Millionen CAD $ mit Joint Venture Partner Teuton Resources Corp. ab

VANCOUVER, BC, 27. April 2021 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich bekannt zugeben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung über 1.000.000 Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) zu einem Preis von 3,60 CAD $ pro FT-Aktie und 2.000.000 Non-Flow-Through-Stammaktien (die NFT-Aktien) zu einem Preis von 3,00 CAD $ für einen Bruttoerlös von insgesamt 9.600.000 CAD $ (die Privatplatzierung) mit dem Joint-Venture-Partner des Unternehmens, Teuton Resources Corp. (TSX.V: TUO) ("Teuton") abgeschlossen hat.

Walter Storm, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärte: "Diese bedeutende Kapitalbeteiligung von Teuton, unserem 20%igen JV-Partner bei Treaty Creek, ist eine sehr starke Bestätigung sowohl für Tudor Gold als auch für das Treaty Creek-Projekt. Wir freuen uns, dass unser Partner Teuton und dessen Präsident und CEO Dino Cremonese soviel Vertrauen in das Treaty Creek-Projekt und in Tudor Gold als Betreiber des Treaty Creek-Projekts haben. Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Tudor Gold und seine Aktionäre, weil sich Tudor Gold darauf vorbereitet, das Treaty Creek-Projekt aggressiv voranzutreiben. Tudor Gold ist sehr gespannt darauf, das diesjährige Explorationsprogramm bei Treaty Creek zu starten und wird die Aktionäre regelmäßig über Fortschritte beim Projekt informieren."

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird verwendet, um die Exploration des Treaty Creek-Projekts voranzutreiben sowie für allgemeine Zwecke des Betriebskapitals.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wurden keine Findergebühren gezahlt. Die Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung noch nach den staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht in den USA, oder für Rechnung oder Nutzen von US-Personen ohne US-Bundes- und Landesregistrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen, angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des Crown-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen Dreieck beteiligt.

