IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. meldet Produktspezifikationen und beginnt mit Verkauf von vollelektrischem LKW VMC 1200 im mittleren Leistungsbereich

Erste Elektro-LKW-Lieferungen ab 1. Quartal 2022

Vancouver (British Columbia), 22. Juni 2021. Vicinity Motor Corp. (TSX-V: VMC,

OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) (Vicinity Motor, VMC oder das Unternehmen) (vormals Grande West Transportation Group), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und sauberen Dieselfahrzeugen, hat heute die Spezifikationen für den neuen VMC 1200 veröffentlicht, einen vollelektrischen LKW der Klasse 3 im mittleren Leistungsbereich.

Angetrieben von einer hochmodernen 150-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und einem elektrischen Antriebsstrang, der bis zu 150 kWh Leistung und 800 ft lbs Drehmoment liefert, weist der VMC 1200 eine Tragfähigkeit von 6.000 lbs und eine erwartete Reichweite von bis zu 150 mi mit einer einzigen Ladung auf. Der Elektro-LKW im mittleren Leistungsbereich nutzt die bewährte EV-Erfahrung von Vicinity in einem beliebten Frontlenker-Design zu einem attraktiven Preis, wodurch er sich gut für städtische Umgebungen sowie Bau- oder Lieferanwendungen eignet.

Die Standardausstattung beinhaltet Annehmlichkeiten für den Fahrer, einschließlich eines Komfortsitzes mit hoher Rückenlehne, eines schlüssellosen Zugangs, einer Klimaanlage, elektrischer Fensterheber und Türschlösser, Sitzplätze für drei Personen sowie der Möglichkeit, die Batterie für die Stromversorgung vor Ort zu nutzen, wodurch der Transport großer, lauter Generatoren nicht mehr erforderlich ist. Das Fahrzeug kann an einem Schnellladegerät der Stufe 3 in 2,5 Stunden und an einem Standard-Ladegerät der Stufe 2 in nur fünf Stunden vollständig aufgeladen werden. Eine vollständige Liste der Spezifikationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://vicinitymotorcorp.com/images/VMC1200SpecificationsFlyer.pdf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59110/VMC-1200-FINAL(6-21-2021)_DEPRcom.001.png

Bild oben: Der brandneue vollelektrische LKW Vicinity 1200 der Klasse 3

Mit unseren endgültigen Designspezifikationen kann der VMC 1200 nun von unserem soliden Netzwerk bestehender Händler in ganz Nordamerika bestellt werden, sagte William Trainer, Founder und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. Die Produktion der Fahrzeuge ist im Gange und die kommerziellen Lieferungen sollen im ersten Quartal 2022 beginnen. Unser Vertriebsteam führt das Vorführmodell VMC 1200 bereits in unserem Händlernetz ein und freut sich über das große Interesse daran.

Aufgrund des erwarteten hohen Auftragseingangs für den VMC 1200 haben wir für das Jahr 2022 eine Produktion von bis zu 1.000 Einheiten geplant. Wir freuen uns darauf, mit dieser emissionsfreien Serie von LKWs im mittleren Leistungsbereich eine starke Quelle für zusätzliches Wachstum zu schaffen, die unser vollständiges Sortiment an Vicinity Lightning- und Classic-Bussen ergänzt.

Sehen Sie sich das proaktive Investoren-Interview mit William Trainer, Founder und CEO von VMC, hier (https://www.youtube.com/watch?v=TvpkFKyOkNo) an.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Busse für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produkteinzelheiten erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59110

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59110&tr=1

