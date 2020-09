IRW-PRESS: Victory Square Technologies Inc.: Victory Square Technologies Portfoliounternehmen erhält von der nordamerikanischen Firma TM Safety Supplies Company eine Bestellung für Covid-19 Testing Kits

- Victory Square Health erhält eine Bestellung für 2.000.000 Einheiten seiner Safetest Covid-19-Testing-Kits vorbehaltlich der Genehmigung durch Health Canada

- Victory Square Health wird Exklusivlieferant seiner firmeneigenen Safetest-Produkte an TM Safety Supplies aus Kanada

- Dieser Auftrag und mögliche Folgeaufträge unterliegen der Genehmigung von Health Canada

- TM Safety Supplies ist ein nordamerikanischer Lieferant von Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung einschließlich PSA-Schutz für einige der größten nordamerikanischen Hersteller. Zu den Kunden von TM Safety Supplies mit Sitz in Toronto, Ontario, gehören unter anderem Nestle, CIBC Bank und Sysco, um nur einige zu nennen.

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, 27. September 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Victory Square Health Inc. ("VS Health" oder das "Unternehmen") - ein Portfoliounternehmen von Victory Square Technologies Inc. ("Victory Square") (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) freut sich bekannt zu geben, dass es am 24. September 2020 einen kanadischen Verkaufs- und Vertriebsvertrag mit TM Safety supplies aus Kanada abgeschlossen hat. Die Bestellung von 2.000.000 Safetest Covid-19-Tests wurde vorbehaltlich der Genehmigung durch die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada zum Verkauf und zur Verwendung in Kanada platziert.

Dieser Vertrag kann dazu beitragen, den Weg für zusätzliche Verkäufe der Safetest-Produkte und anderer Tests und Dienstleistungen, die von Victory Square Health in ganz Kanada angeboten werden, zu ebnen. TM Safety Supplies ist ein nordamerikanischer Lieferant von Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung einschließlich PSA-Schutz für einige der größten nordamerikanischen Hersteller. Zu den Kunden von TM Safety Supplies mit Sitz in Toronto, Ontario, gehören unter anderem Sysco, Nestle und die CIBC Bank, um nur einige zu nennen.

(VS Health hat derzeit keinen Vertrag mit Sysco, Nestle und der CIBC Bank abgeschlossen oder unterhält eine direkte Beziehung zu diesen Unternehmen).

"Dieser kanadische Verkaufs- und Vertriebsvertrag mit TM Safety Supplies kann den Weg für Victory Square Health ebnen, um den Verkauf und Vertrieb seiner Testprodukte in Kanada rasch zu steigern", sagte Felipe Peixoto, CEO von Victory Square Health.

TM Safety Supplies bietet eine Reihe von Sicherheitsprodukten an, darunter Desinfektionsprodukte, Kittel, PSA-Gesichtsmasken, zertifizierte Tücher, medizinisches Zubehör, Schutzausrüstung für den Einzelhandel einschließlich eigenständiger Desinfektionsstationen und vieles mehr. TM Safety Products sind in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten zum Verkauf erhältlich. www.tmsafetysupplies.com

Tom Greenberg, CEO von TM Safety Supplies, sagte: "TM Safety Supplies ist stolz darauf, mit diesem soliden kanadischen Unternehmen bei unseren gemeinsamen Bemühungen zusammenzuarbeiten, Millionen von kanadischen Mitarbeitern nach Erhalt der Genehmigung von Health Canada sicher und genau von den firmeneigenen Testprodukten von Victory Square Health auf Covid-19 testen zu lassen." Greenberg fuhr fort: "Wir haben uns mit dem VS Health-Team getroffen und glauben, dass es große Synergien zwischen unseren beiden Unternehmen gibt, und dieser Erstauftrag wird der Beginn einer langen und fruchtbaren Beziehung zwischen TM Safety Supplies und Victory Square Health sein.

VS Health wurde 2016 gegründet, um die Entwicklung personalisierter Medizin- und Technologielösungen einschließlich diagnostischer Tests zur Unterstützung der Patientenversorgung und zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse zu beschleunigen. Sein erstes Produkt, der Leishmaniasis-Schnelltest, wurde in Partnerschaft mit der UFMG, der Bundesuniversität von Minas Gerais, entwickelt. Safetest nutzte seine Fachkompetenz auf diesem Gebiet zur Entwicklung weiterer Tests auf Antikörperbasis und einer robusten F&E-Pipeline von Diagnostik-Kits für Screening-Tests auf Hansen-Krankheit, Brucellose, HTLV und Blutproben.

Haftungsausschluss:

Das Unternehmen macht derzeit weder ausdrücklich noch stillschweigend geltend, dass sein Produkt in der Lage ist, das Covid-19 (oder SARS-2 Coronavirus) zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen.

Im Namen des Vorstands,

Shafin-Diamant Tejani

CEO

Victory Square Technologies

