IRW-News: Zadar Ventures Ltd: Zadar schließt Privatplatzierung ab

2. Juni 2020 - Zadar Ventures Ltd. (Zadar oder das Unternehmen) freut sich in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 11. Mai 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 3.000.000 Einheiten (jede eine Einheit) des Unternehmens abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 450.000 Dollar eingenommen hat. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem (1) übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer (1) Aktie zum Preis von 0,30 Dollar pro Aktie.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Über Zadar Ventures Ltd.

Zadar Ventures Ltd. ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt Uran, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von wirtschaftlich rentablen grünen Energieressourcen in Rechtsgebieten gerichtet ist, die dem Bergbau und der Industrie wohlgesinnt sind. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.zadarventures.com.

