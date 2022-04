Ist die Allianz-Aktie eine Top-Wahl für neue Investoren?

Die Allianz-Aktie ist im DAX eine Aktie, die die meisten Verbraucher kennen. Das Geschäft mit der Versicherung ist hierzulande bekannt. Wer als Investor die hohe Dividende anschaut, der ist vielleicht interessiert. Aber auch zu Recht?

Blicken wir heute darauf, ob die Allianz-Aktie eine Top-Wahl für Investoren ist. Foolishe Anleger sollten jedenfalls ein paar Dinge über den DAX-Versicherer wissen, bevor sie einen Sprung in diese Aktie wagen.

Allianz -Aktie: Top als neuer Investor, unternehmensorientiert?

Hinter der Allianz-Aktie steckt ein Geschäft als Versicherer. Aber weißt du eigentlich, was das bedeutet? Es geht natürlich in erster Linie darum, Prämien von Versicherten einzusammeln und bei der Kostenseite unterhalb der eingesammelten Prämien zu bleiben. Eine Schaden-Kosten-Quote von unter 100 % heißt, dass der DAX-Versicherer Gewinn macht. Aber es geht auch um mehr.

Mit PIMCO und Allianz Global Investors besitzt der DAX-Konzern zwei Vermögensverwalter, die ebenfalls entscheidend sind. Für den Versicherer ist sowieso das Anlageergebnis für das Konzernergebnis relevant. Nicht nur das operative Versicherungsgeschäft formt den Gewinn. Dazu zählen auch Beteiligungen an Infrastruktur, Immobilien und anderen Dingen. Es ist daher schwieriger, das Geschäft zu überblicken, als es zunächst scheint.

Außerdem ist die Allianz-Aktie als Versicherer ein wenig zyklisch. Geht es mit der Wirtschaft bergab, so überlegen sich Verbraucher, ob sie nicht überversichert sind. Das ist eine Möglichkeit, den Rotstift anzusetzen. Aber auch der Wert der Anlagen sinkt, wenn die Aktienmärkte korrigieren. Zwar nicht so sehr wie der Portfoliowert eben aufgrund der Infrastruktur-Investitionen. Anleger ziehen jedoch auch häufig ihre Mittel ab. Darauf sollte man sich daher einstellen. Sowie auch auf kurzfristige Probleme wie zuletzt zum Beispiel ein Schadensersatz für die Structured Alpha Fonds. Wobei das nicht die Regel werden sollte.

Eine günstige Aktie …?

Wer sich operativ in die Allianz-Aktie eingearbeitet hat, der kommt früher oder später zur Bewertung. Der DAX-Versicherer ist hier grundsätzlich preiswert. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 12 auf bereinigter Basis und eine Dividendenrendite von 5 % sind attraktive Merkmale. Aber dieses Bewertungsmaß gilt es in das Chance-Risiko-Verhältnis eines Versicherers einzuordnen. Das Management spricht jedenfalls in den kommenden Jahren von einem moderaten Wachstumskurs.

Trotzdem gehört mehr zur Allianz-Aktie, als bloß das Geschäftsmodell eines Versicherers. Überhaupt ist das eigentlich bei jeder Aktie aus diesem Segment der Fall. Das macht die Aktie gewiss nicht uninteressanter, auch nicht für Neulinge. Aber es erfordert ein höheres Maß des Verständnisses von dem, worauf es operativ ankommt.

