ITM Power-Aktie schließt zur Nel-Aktie auf und 2 weitere Wasserstoff-News

Bislang gilt die Nel-Aktie unter den kleinen als das am breitesten aufgestellte Wasserstoffunternehmen. Doch mit der Unterstützung der Großindustrie holt die Konkurrenz nun rasant auf.

ITM Power erweitert seinen Geschäftsbereich

Dazu gehört ITM Power, an der sich bereits Linde 20,1 % gesichert hat. Das Unternehmen kann nun sein Geschäft gut abgesichert weiter ausbauen. Selbst die aktuelle Wirtschaftskrise tut dem keinen Abbruch. So gab ITM Power zuletzt bekannt, eine Tochtergesellschaft für den Bau und Betrieb von Wasserstofftankstellen mit dem Namen ITM Motive zu gründen. Sie sind immer noch relativ teuer und aufgrund weniger Wasserstofffahrzeuge noch wenig ausgelastet.

Dennoch sendet die Meldung die Botschaft aus, dass die Industrie längerfristig mit einem steigenden Tankstellenbedarf rechnet. Hier kommt eins zum andern. Existieren erst genügend Tankstellen, trauen sich auch mehr Konsumenten, entsprechende Autos zu kaufen.

ITM Power wird sich zunächst auf Großbritannien konzentrieren und plant bis Ende 2020 elf Tankstellen. Jede von ihnen besitzt einen ITM Power-Elektrolyseur und ein Linde-Kompressions-, Speicher- und Abgabesystem.

ITM Power kooperiert bei diesem Projekt mit Shell, um dessen Standorte nutzen zu können. Bisher wird die Technologie von der EU gefördert, was die Finanzierung erleichtert. Die Autoindustrie freut sich über den Ausbau des Tanknetzes, die deshalb zukünftig mit einem höheren Absatz an Wasserstoffautos rechnet.

Hexagon Composites schließt bedeutsame China-Kooperation

Neben den Herstellern von Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und Tankstellen sind aber auch Unternehmen wichtig, die Möglichkeiten zum Transport und zur Speicherung von Wasserstoff schaffen. Eines davon ist die norwegische Hexagon Composites.

Es konnte mit dem chinesischen Energieausrüstungsunternehmen CIMC Enric eine Kooperation schließen, um in China und Südostasien den Bedarf an Wasserstofftransportlösungen zu befriedigen. Dazu werden Betriebe errichtet, die Druckbehälter produzieren. Bereits 2021 wird über ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Inbetriebnahme einer ersten Produktionsstätte gerechnet.

Für Hexagon ist dies eine sehr gute Nachricht, da sich China sehr wahrscheinlich zum weltgrößten Wasserstoffmarkt entwickeln wird. „Wir wollten uns mit einem starken chinesischen Industriepartner zusammentun, um die führende Rolle in dieser Entwicklung zu sichern. Gemeinsam können wir der größte Anbieter von Lösungen für die Wasserstoffspeicherung und -verteilung in China und Südostasien werden“, so Hexagons Vorstandsvorsitzender Jon Erik Engeset.

Wie sehr CIMC Enric von Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft überzeugt ist, zeigt folgende Bemerkung des CIMC-Vorstandes Xiaohu Yang: „Wasserstoff wird als die ultimative Lösung für die zukünftigen Bedürfnisse des Mobilitätssektors in China und auf globaler Ebene die Führung übernehmen.“

Japanische Forscher entdecken effiziente Wasserstoffproduktionsmethode

Unterdessen sucht die Forschung nach effizienten und umweltfreundlichen Wasserstoffproduktionsmöglichkeiten. An der Kobe University in Japan haben nun Forscher erfolgreich eine Strategie entwickelt, wie sie allein durch den Einsatz von Sonnenlicht, Wasser und Hämatit-Photokatalysatoren die Wasserstoffproduktionsmenge stark steigern können.

Das Forschungsteam um Prof. Tachikawa Takashi gelang es, eine Photoanode mit sehr hoher Leitfähigkeit herzustellen. Dazu wurde das transparente Elektrodensubstrat mit titanhaltigem Hämatit-Mesokristallen beschichtet und dann bei 700 Grad ausgehärtet. Die Vorteile von Hämatit sind, dass es einen großen Bereich des sichtbaren Lichts absorbiert und kostengünstig ist.

The post ITM Power-Aktie schließt zur Nel-Aktie auf und 2 weitere Wasserstoff-News appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Klein aber oho - diese Multibagger-Chance ist jetzt günstig zu haben

Ein junges, aufstrebendes Unternehmen schlägt schon heute Microsoft und Oracle in diesem Internet-Boomsektor.

Analysten schätzen, dass der globale Markt dafür bis 2022 jährlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar betragen wird… und wird zusätzlich befeuert von der aktuellen Coronavirus-Pandemie.

Diese Aktie ist bereits der unangefochtene Marktführer - und hat noch massives Wachstumspotenzial. Für die Analysten bei The Motley Fool aktuell eine ganz klare Kauf-Empfehlung…

Die Analyse des potenziellen Kurs-Vervielfachers kannst du hier kostenlos abrufen.

Christof Welzel besitzt ITM Power-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool