JAB erweitert Plattform für Haustierversicherungen mit Übernahme von Figo Pet Insurance

JAB freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass Independence Pet Holdings (vormals Iguana Capital), die Plattform von JAB für Haustierversicherungen in den USA, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Figo eingegangen ist, einem der führenden US-amerikanischen Anbieter von Haustierversicherungen. Im Rahmen der Übereinkunft werden die Anteilseigner von Figo einen Teil ihrer Einnahmen in PetPartners investieren, den kundenorientierten Teil der Plattform für Haustierversicherungen von JAB. Die Übernahme wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2015 konnte sich Figo in den USA schnell eine starke Marke für Haustierversicherungen und eine führende Position im Bereich InsurTech aufbauen. Zu den modernen Optionen des Unternehmens für Haustierversicherungen gehören eine einfache, leicht nachvollziehbare Consumer Journey in Kombination mit seiner App Pet Cloud, eine cloudbasierte Plattform für täglichen Live-Zugang zu Tiermedizinern rund um die Uhr, Kundensupport, Schadensbearbeitung, digitales Management der Daten von Haustieren, sowie ein soziales Netzwerk für Tierhalter. All dies hat für ein eindrucksvolles Wachstum des Unternehmens gesorgt und Figo den Titel „Top InsurTech Leader“ von A.M. Best’s Review eingebracht.

„Figo existiert aufgrund unserer tiefen Überzeugung, dass Haustierbesitzer einfache, sinnvolle Lösungen für den Schutz ihrer geliebten Tiere verdient haben“, sagte Rusty Sproat, CEO und Gründer von Figo. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit JAB zur Verbesserung der Qualität von Pflege und Versorgung, die über die erstklassige Technologie und das Kundenerlebnis von Figo verfügbar werden.“

Die heutige Nachricht folgt auf die kürzlich bekanntgegebene Übernahme des Geschäftsbereichs Haustierversicherungen der Independence Holding Company („IHC“), zu dem der kundenorientierte Teil PetPartners und der Geschäftsbereich von IHC für Haustierversicherungs-Underwriting Independence American Insurance Company („Independence American“) gehören. Die Übernahme von PetPartners wurde im Juni abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion von Independence American wird für Ende des Jahres erwartet und ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der entsprechenden behördlichen Zulassungen.

Über diese Übernahmen konnte Independence Pet Holdings von JAB eine integrierte Plattform für Haustierversicherungen begründen, auf der Full-Stack-Ressourcen von kundenorientierten Versicherungsprodukten bis hin zu vollständigen Partnerlösungen angeboten werden. Die Plattform ist in allen 50 Staaten lizenziert, und David Kettig, Veteran der Versicherungsbranche und ehemaliger Präsident und COO von IHC, ist CEO.

„Rusty und David sind wahre Innovatoren in der Branche für Haustierversicherungen, und wir freuen uns sehr, dass wir bei dieser großartigen Übernahme mit ihnen zusammenarbeiten können“, sagte Dirk Beeckman, Versicherungspartner bei JAB. „Zusammen mit ihren Teams werden sie mit uns ein in Nordamerika führendes, technikorientiertes Ökosystem für Haustierversicherungen aufbauen.“

„Die langfristigen Megatrends bei der Versorgung von Haustieren, einschließlich der Vermenschlichung von Haustieren und der Verbesserung der Versorgung, bringen nachhaltiges, langfristiges Wachstum mit sich, und Familien mit Haustieren sind auf der Suche nach Lösungen, mit denen sie sicherstellen können, dass eine Versorgung auf höchstem Niveau für sie verfügbar und erschwinglich ist“, fügte David Bell, Senior Partner bei JAB, hinzu. „Haustierversicherungen sind eine zentrale Ressource, die wir allgemein besser zugänglich machen wollen, insbesondere in den USA, wo eine Unterversorgung besteht. Die Übernahmen der Bereiche Haustierversicherungen von Figo und IHC durch uns sind ein bedeutender Schritt nach vorne für unser Ziel, eine Weltklasseplattform für Haustierversicherungen aufzubauen.“

Über JAB

Die JAB Holding Company investiert in konsumorientierte Branchen mit attraktiver langfristiger Dynamik, einschließlich starker Wachstumsaussichten, attraktiver Margen- und Cashflow-Charakteristika und bewährter Resilienz. Zusammen mit JAB Consumer Partners ist die JAB Holding Company der größte Anteilseigner von Keurig Dr Pepper, einem führenden Unternehmen auf dem nordamerikanischen Getränkemarkt, und hält die Mehrheitsbeteiligungen an JDE Peet’s, dem größten reinen Konsumgüter-Kaffeeunternehmen der Welt; NVA, einer der weltweit größten Plattformen für Tierpflegedienste; Independence Pet Holdings, einem führenden Anbieter von Haustierversicherungen; Krispy Kreme Doughnut, einem weltweit führenden Anbieter von Donuts und anderen süßen Leckereien in Premiumqualität; Panera Brands, einem der weltweit größten Fast-Casual-Restaurantunternehmen, zu dem Panera Bread, Caribou Coffee und Einstein Bagels gehören; Pret A Manger, einem führenden Unternehmen auf dem Markt für verzehrfertige Lebensmittel; und Espresso House, der größten Marken-Coffeeshop-Kette in Skandinavien. Die JAB Holding Company ist außerdem der größte Anteilseigner von Coty Inc. einem weltweit führenden Unternehmen der Kosmetikbranche, und besitzt das Luxusgüterunternehmen Bally.

Über Independence Pet Holdings

Independence Pet Holdings ist eine integrierte Full-Stack-Plattform für Haustierversicherungen, die der JAB Holding Company („JAB“) und der Independence Holding Company („IHC“) gehört. Sie bietet ein umfassendes Angebot von Underwriting-Optionen, vollständigen Partnerlösungen und kundenorientierten Versicherungsprodukten an. Independence Pet Holdings besitzt zu 100 % die Independence American Insurance Company, einen führenden Anbieter von Underwriting-Services für den Sektor Haustierversicherungen in allen 50 Staaten. Das Unternehmen ist ferner Hauptanteilseigner von Pet Partners, Inc., einem Unternehmen, das Weltklassemarken für Haustierversicherungen wie AKC Pet Insurance und PetPartners besitzt. Über seine Partnerschaften und eigenen Marken bietet Independence Pet Holdings Versicherungsschutz für mehr als 200.000 Haustiere. Im Jahr 2021 generierten die Policen der Gesellschaft Prämien in Höhe von über 120 Millionen USD.

Über Figo Pet Insurance

Figo ist ein in Chicago ansässiges InsurTech-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde. Figo bietet eine einmalige Kombination aus umfassenden Versicherungspolicen, die Ihr Haustier bei Verletzungen oder Krankheit schützen, sowie branchenführende Technologien an. Das Unternehmen ist zu einem der am schnellsten wachsenden Start-ups des Landes geworden. Figo nutzt eine äußerst zugängliche, für mobile Geräte optimierte Pet Cloud, über die die Verbraucher die Gesundheitsversorgung ihres Haustiers verwalten, sich mit anderen Tierhaltern austauschen und Services innerhalb des Haustier-Ökosystems einfach finden und lokalisieren können. Das Unternehmen bietet einfache, umfassende und transparente Policen mit preisgekröntem Kundenservice und gilt allgemein als eines der führenden Unternehmen für Haustierversicherungen. Haustierversicherungspolicen werden von der Independence American Insurance Company, einem Versicherungsunternehmen in Delaware, abgeschlossen. Die Versicherungspläne werden verwaltet von Figo Pet Insurance, LLC.

