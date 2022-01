Jedem Sturm trotzen & über 50 Jahre konstante Dividende bezahlen: 1 Top-Aktie, die jeder Einkommensinvestor kennen muss!

Eine Top-Aktie, die mit einer 50 Jahre alten Dividende jedem Sturm trotzen kann? Ohne groß zu zucken denken viele Investoren vermutlich an die Münchener Rück. Diejenigen, die hier und heute nicht an den DAX-Rückversicherer gedacht haben oder ihn nicht kennen, sollten das besser ändern. Für mich handelt es sich dabei nämlich um eine Aktie, die jeder Investor prinzipiell auf dem Radar haben sollte.

Nicht nur im Moment. Mit ca. 3,7 % Dividendenrendite ist die derzeitige Bewertungslage sogar vergleichsweise moderat. Außerdem besitzt die Top-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,5, was zwar moderat ist, aber auch nur eine Momentaufnahme.

Nein, sondern diese spannende Aktie hat insgesamt mehr zu bieten. Auch aufgrund der Dividende, die inzwischen 50 Jahre währt. Aber eben nicht nur. Blicken wir auf die spannenden Details der Münchener Rück. Vor allem die Historie ist für mich interessant.

Münchener Rück: Eine ganze Reihe von Unwettern

Der Titel, dass die Top-Aktie jedem Sturm trotzt, der kommt natürlich nicht von ungefähr. Für die Münchener Rück ist nicht nur die Dividende entscheidend, sondern auch die Herkunft. Als Rückversicherer ist schließlich das Schaden- und Unfallgeschäft der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Beziehungsweise das Versichern von Großschadensereignissen wie eben Stürme, Überschwemmungen, Hurrikans und dergleichen.

Egal ob der letzte Sommer mit dem Starkregen hierzulande oder die Hurrikan-Saison in den USA, die besonders schwerwiegend gewesen ist, ich meine um das Jahr 2017 herum: Der DAX-Rückversicherer hat all das weggesteckt. Mal besser und mal schlechter, wohlgemerkt. Aber die Dividende blieb beständig konstant. Das traf auch auf Hurrikan Katrina zu, der im Jahr 2005 New Orleans verwüstete. Oder eben auf eine ganze Menge mehr Schadensereignisse in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.

Bemerkenswert ist diese Top-Aktie jetzt für mich, weil sich die Ausgangslage womöglich verändert. Das letzte Jahr ist aufgrund der Großschadensereignisse durchaus schwieriger gewesen. Aber der DAX-Rückversicherer spricht trotzdem von einem Gewinn in Höhe von 2,8 Mrd. Euro, so wie es prognostiziert war. Jedem Sturm zu trotzen ist das eine, in diesen Jahren die Prognosen zu erfüllen etwas ganz anderes. Die Münchener Rück gewinnt vielleicht etwas mehr defensivere Klasse im Moment.

Zumindest auf die Watchlist!

Möglich macht das ein Top-Management, das sich auf das operative Geschäft, moderate Wachstumsmöglichkeiten wie Cyberrisiken und Umweltrisiken konzentriert. Aber auch die Dividende konsequent priorisiert, beispielsweise auch mit einer eigens errichteten Rückstellung für die Ausschüttungen.

Es gibt schwierige Jahre, die wird die Münchener Rück auch mal schlechter meistern. Trotzdem handelt es sich dabei um eine Top-Aktie mit einem starken Geschäftsmodell und einer mehr als 50 Jahre andauernd gezahltenen Dividende, die sich stets auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres befunden hat. Für mich eine erstklassige Dividendenaktie, die jeder Investor kennen oder auf der Watchlist haben sollte. Ob die derzeitigen 3,7 % Dividendenrendite ausreichend sind, das ist natürlich eine andere Frage.

