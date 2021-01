Jefferies belässt Dermapharm auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Bericht im "Aktionär" auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier sagte, ist Dermapharm in Verhandlungen mit Biontech, um die Produktion des Corona-Impfstoff BNT162b2 (Comirnaty) auszuweiten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies darauf, dass der Pharmahersteller seine Produktionskapazitäten verdoppeln und zudem sein neues Werk von Allergopharma ebenfalls für die Herstellung des Corona-Impfstoffs ausrüsten könne./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 06:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2021 / 06:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.