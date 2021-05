Jefferies belässt Henkel auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach Veröffentlichung finaler Umsatzzahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseerhöhung habe er seine Wachstumsschätzungen entsprechend etwas nach oben angepasst, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Unsicherheiten bezüglich des weltweiten Mangels an Computerchips, der auch das Geschäft mit Industrieklebstoffen betreffe, könnte Henkel zwar im zweiten Quartal mehr oder weniger auf der Stelle treten, doch schon im zweiten Halbjahr dürften die grundlegenden Wachstumskräfte wieder die Oberhand gewinnen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2021 / 19:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2021 / 19:05 / ET

