Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die geplanten Investitionen in den bisher vernachlässigten Onlinehandel seien positiv, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Umsatzziel für diesen Bereich von über 400 Millionen Euro im Jahr 2022 hält Parker aber für ambitioniert und rechnet selbst mit 275 Millionen Euro. Andere Ziele habe der Modekonzern zuletzt auch verfehlt, erinnerte die Expertin./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 03:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2020 / 03:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.