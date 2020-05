Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach der Bekanntgabe von Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Er sehe eine Fusion der beiden Unternehmen nicht als offensichtliche Kombination, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Immobilienportfolios beider Konzerne überschnitten sich nicht wesentlich, so dass die Synergien recht beschränkt sein dürften. Er schätze LEG für seine Nischenexpertise. Diese aber könnte durch den Deal verwässert werden./la/jsl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 10:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 10:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.