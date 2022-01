Jefferies belässt Vitesco auf 'Buy' - Ziel 88 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Aktie habe sich unter den Autozulieferern seit Jahresbeginn mit plus 18 Prozent am besten geschlagen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gründe hierfür seien unter anderem gute Auftragseingänge im vierten Quartal im Geschäft mit der Elektrifizierung und ein ambitioniertes Ziel für das Erreichen der Klimaneutralität./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 10:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 10:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.