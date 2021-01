Jefferies hebt Ziel für Hugo Boss auf 25,50 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss vor Zahlen von 23,00 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lockdown dürfte sich im Schlussquartal 2020 in einem Umsatzrückgang gegenüber dem dritten Quartal niedergeschlagen haben, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Marketinginvestitionen und Kosten sollten zudem in eine operative Ergebnisstagnation (Ebit) des Modekonzerns münden. Die mittelfristigen Aussichten hingen von strategischen Änderungen des designierten Chefs Daniel Grieder ab, der im Juni sein Amt antrete. Zum neuen Kursziel verwies Parker auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 18:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 19:00 / ET

