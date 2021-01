Jefferies hebt Ziel für LVMH auf 590 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Luxusgüterkonzerns LVMH von 455 auf 590 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Flavio Cereda berücksichtigt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun die kurz vor dem Abschluss stehende Übernahme des US-Juweliers Tiffany sowie insgesamt Prognosen für das kommende Jahr. Von 2022 an dürfte sich die Aufmerksamkeit stärker auf die Erholung solcher Vertriebskanäle richten, die momentan noch stark unter coronabedingten Reisebeschränkungen leiden./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 15:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.