Jefferies senkt Ziel für Flatexdegiro auf 33 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für das dritte Quartal des Onlinebrokers deute sich ein leichter Rückgang in puncto Handelsaktivität und Kundenwachstum an, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. An seiner positiven Sicht der Aktie ändere dies aber nichts./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 13:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.