JENOPTIK - Kommt hier wieder Schwung rein?

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 21,260 € (XETRA)

Die Jenoptik-Aktie ist bereits seit geraumer Zeit in einem Abwärtstrend gefangen. Seit dem Jahr 2018 dominieren nach einem beeindruckenden Lauf die Bären das Kursgeschehen. Corona führte auch hier zum bisherigen Baissetief bei 12,99 EUR. Von dort aus gingt es deutlich nach oben, allerdings kam die Aktie über eine wichtige Abrisskante um 22 EUR nicht hinaus.

Im Detail lässt sich eine kurz- wie mittelfristige Widerstandszone im Chart zwischen 21,62 und 22,08 EUR erkennen. Heute nähert sich der Wert diesem Widerstandsbollwerk wieder an. Wird es aufgebrochen, steigen die Chancen für einen Test des bisherigen Erholungshochs bei 23,62 EUR. Ein Ausbruch über diese Marke würde den Bullen in die Karten spielen und Potenzial in Richtung einer Abwärtstrendvariante bei rund 24,80 EUR freisetzen.

Absicherungen im Falle eines Kaufsignals könnten unterhalb des Zwischentiefs bei 19,67 EUR oder aggressiver sogar unter die beiden Tiefs um 20,32 EUR in den Markt gelegt werden. Verbleibt die Aktie dagegen unter den Widerständen und markiert direkt neue Tiefs, wäre die Long-Idee sofort zu verwerfen.

Operativ erwarten Analysten im laufenden Jahr einen Gewinneinbruch um rund 35 % auf 0,76 EUR je Aktie. Im kommenden Jahr dürfte der Gewinn dagegen wieder um rund 50 % auf 1,14 EUR je Aktie zulegen. Beim Umsatz und Gewinn könnten 2021 also nahezu die Werte von 2019 wieder erreicht werden. Das KUV liegt bei 1,4, das KGV bei 19.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 855,20 793,20 852,65 Ergebnis je Aktie in EUR 1,18 0,76 1,14 Gewinnwachstum -35,59 % 50,00 % KGV 18 28 19 KUV 1,4 1,5 1,4 PEG neg. 0,4 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,23 0,31 Dividendenrendite 1,65 % 1,09 % 1,47 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)