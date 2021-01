JENOPTIK - Wann platzt bei dieser Aktie der Knoten?

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 25,520 € (XETRA)

Ungeduldige Anleger werden mit der Aktie von Jenoptik in den vergangenen Monaten keine Freude gehabt haben. Und selbst die Geduld hartgesottener Anteilseigner dürfte arg strapaziert sein. Denn seit Sommer tritt die Aktie des Technologiekonzerns aus Jena auf der Stelle, seit dem Jahr 2018 hängt sie in einem Abwärtstrend fest. Nach einer deutlichen Erholung seit dem Märztief 2020 möchten sich scheinbar weder die Käufer noch die Verkäufer weit aus dem Fenster lehnen. Zumindest die Performance in den vergangenen Tagen kann sich sehen lassen. Nach einer schwachen Vorstellung in der Vorwoche stößt der TecDAX-Titel sich von den beiden EMAs 50 und 200 im Wochenchart nach oben ab.

Jenoptik-Aktie (Wochenchart)

Die Bewegung seit November 2020 lässt sich in eine bullisch zu wertende Flaggenstruktur einkleiden. Sollte die Aktie aus dem Trendkanal ausbrechen und auch das Hoch bei 26,26 EUR hinter sich lassen können, wären mittelfristig Ziele bei 27,52 und 29,36 EUR ableitbar. Erst über letzterer Marke würde auch eine langfristige Wende immer wahrscheinlicher werden. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 23,50 EUR an. Dort verläuft aktuell auch der EMA200.

Der Blick auf die Fundamentals fällt ordentlich aus. Analysten gehen 2021 von einer spürbaren Geschäftsbelebung und einem Gewinnwachstum um rund 55 % aus. 2022 dürfte sich das Wachstum abflachen auf dann 20 %. Dem stehen KGVs von 22 und 18 gegenüber, die KUVs liegen bei 1,6 und 1,5.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 768,80 897,00 949,90 Ergebnis je Aktie in EUR 0,74 1,15 1,38 Gewinnwachstum 55,41 % 20,00 % KGV 34 22 18 KUV 1,9 1,6 1,5 PEG 0,4 0,9 Dividende je Aktie in EUR 0,20 0,30 0,35 Dividendenrendite 0,78 % 1,18 % 1,37 % *e = erwartet

Jenoptik-Aktie

