Jetzt noch Aktien kaufen? Ja, mit diesem Warren-Buffett-Zitat im Hinterkopf!

Sollte man als Investor Aktien kaufen? Ja, natürlich. Grundsätzlich gilt, dass Foolishe Investoren stets investieren. Wobei das in der jetzigen Situation womöglich etwas schwieriger fällt.

DAX, S&P 500 und Co. notieren weiterhin in der Nähe ihrer Rekordhochs. Und das in einer Zeit, in der COVID-19 noch nicht vorbei ist. Mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage erfahren wir das tagein, tagaus ziemlich deutlich.

Wenn du jetzt daher investieren möchtest, so solltest du insbesondere an ein Zitat von Warren Buffett denken. Es könnte dir helfen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen. Beziehungsweise welche mit dem richtigen Mindset. Lass uns einmal schauen, welches Zitat das ist … und wie du es anwenden kannst.

Das jetzt wichtige Warren-Buffett-Zitat

Zugegebenermaßen hat Warren Buffett viele Zitate von sich gegeben, über die man nachdenken könnte. Generell gibt es viele Aussagen über erfolgreiches Investieren, das Mindset dazu oder auch, wie man als Investor reich werden kann. Ja, sogar eines, wie man damit umgehen sollte, wenn zumindest die Gefahr besteht, dass es eine Korrektur oder einen Börsencrash geben wird. Denn Warren Buffett sagte einst:

„Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert.“

Ein weiteres Mal ein sehr bemerkenswertes Zitat. Wobei die Intention auf den ersten Blick zunächst sehr offensichtlich erscheint. Warren Buffett betont mit dieser Aussage, dass es jederzeit möglich sein kann, dass sich ein Aktienkurs halbiert. Vielleicht wird es bald passieren. Vielleicht erst in einem Jahr oder auch in fünf oder zehn. Es ist jedenfalls immer eine Option.

Als Investor sollte man sich daher darauf einstellen, dass sich der Aktienkurs halbieren kann. Das ist eine erste Intention, die das Orakel von Omaha mit der Aussage verfolgt. Eine sehr offensichtliche, wenn du mich fragst.

Es gibt auch noch etwas Tiefgründiges …

Allerdings ist das nur eine Seite dieses Zitates. Die andere sagt hingegen aus, dass man bloß eine Aktie kaufen sollte, wenn man damit leben kann, dass sich der Kurs halbiert. Das klingt ziemlich identisch? Ja, ist es eigentlich auch. Man müsste Betonungen schreiben können.

Was Warren Buffett jedoch mit seiner anderen Intention meint, ist das Folgende: Lediglich wenn man unternehmensorientiert derart vom langfristigen Chance-Risiko-Verhältnis überzeugt ist, sollte man überhaupt erst in eine Aktie investieren. Das heißt, dass man als Foolisher Investor in der Tradition von Warren Buffett selektiv agieren sollte. Insbesondere jetzt, wenn die Bewertungen vergleichsweise hoch sind.

Das können wir ebenfalls nutzen, wenn wir jetzt Investitionsentscheidungen treffen und Aktien kaufen wollen. Wir sollten uns einerseits darüber im Klaren sein, dass eine Aktie stark korrigieren könnte. Sowie uns andererseits bewusst sein, dass wir selektiv sein können. Und die Möglichkeit, besonders selektiv zu sein, jetzt auch nutzen.

Wie Warren Buffett jetzt noch Aktien kaufen

Ja, auch jetzt kann noch ein guter Zeitpunkt sein, um Aktien zu kaufen. Wobei dich dieses Warren-Buffett-Zitat auf zwei Dinge aufmerksam machen will. Einerseits: Rechne mit starker Volatilität und zumindest mit der Möglichkeit, dass sich der Kurs einer Aktie halbiert. Vielleicht ergibt das eine noch einmal preiswertere Nachkaufchance.

Sowie andererseits: Erlaube es dir, selektiv zu agieren. Wenn du diese zwei Tipps vom Orakel von Omaha versteckt in einem Zitat beachtest, so kannst du auch jetzt erfolgreiche Investitionsentscheidungen treffen. Wobei es sich definitiv anbietet, langfristig orientiert zu agieren.

