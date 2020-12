JINKOSOLAR - Die Luft ist erst einmal raus

JinkoSolar Holding Co. Ltd. - WKN: A0Q87R - ISIN: US47759T1007 - Kurs: 58,960 $ (NYSE)

In diesem Jahr wurden bereits so einige unglaubliche Geschichten an den US-Börsen geschrieben. Die Aktie von Jinkosolar zählt zweifelsohne dazu. Über Jahre hinweg interessierte sich niemand für die Aktie. Eine langgezogene Korrektur beherrschte das Kursgeschehen. Im September veröffentlichte das Management starke Quartalszahlen, bei denen unter anderem der Gewinn doppelt so hoch als die Markterwartung ausfiel. Der Rest ist Geschichte. Ohne eine einzige Pause explodierte die Aktie des weltgrößten Produzenten von Solarmodulen von einem Tief im September bei 18,94 USD auf in der Spitze 90,20 USD.

Nun wiederholt sich an der Börse vieles, doch eine zweite Kursvervielfachung infolge von Quartalszahlen scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Heute meldeten die Verantwortlichen erneut Zahlen, in diesem Fall für das abgelaufene dritte Quartal. Diese fielen gemischt aus. Der Umsatz blieb mit 1,2 Mrd. USD hinter den Erwartungen von 1,3 Mrd. USD zurück. Zwar zogen die Verkäufe für Solarmodule weiter an, der durchschnittliche Verkaufspreis sank allerdings. Der Gewinn je Aktie lag dennoch mit 1,02 USD einmal mehr deutlich über der Marktschätzung von 0,74 USD je Aktie.

Interessanterweise haben sich die Analystenschätzungen für den Wert nach der Besprechung im September kaum bewegt. Die Schätzung für 2021 wurde von einem Gewinn je Aktie von 3,61 USD auf 3,95 USD je Aktie angehoben. War die Aktie im Herbst noch mit einstelligen KGVs bewertet, liegen diese nun bei 17 und 15. Mit Blick auf die derzeitige monströse Marktbewertung in den USA sind solche Kennzahlen aber sogar als immer noch günstig zu bezeichnen.

Aus charttechnischer Sicht konsolidiert die Aktie. Im Bereich von 57,75 USD verlaufen aktuell der EMA50 und die untere Begrenzung einer potenziellen Dreiecksformation. Dort wird die Aktie antizyklisch interessant. Treten dagegen keine Umkehrkerzen in diesem Bereich auf, dürften die Verkäufer unter dem Tief bei 55,82 USD noch einmal eine Schippe drauflegen. Bei 46,16 USD liegt in diesem Fall ein wichtiges Fibonacci-Retracement, welches der Solartitel ansteuern könnte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 4,27 5,23 5,79 Ergebnis je Aktie in USD 2,79 3,59 3,95 Gewinnwachstum 28,67 % 10,03 % KGV 21 17 15 KUV 0,6 0,5 0,5 PEG 0,6 1,5 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)