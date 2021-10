Johnson & Johnson hebt Prognose nach gutem dritten Quartal wieder an

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Nach einem weiteren starken Quartal ist der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson erneut optimistischer für das laufende Geschäftsjahr geworden. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle nun bei 9,77 bis 9,82 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Dienstag in New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey mit. Das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Plus von über 22 Prozent. Bislang waren die Manager von einem Gewinn je Aktie von maximal 9,70 Dollar ausgegangen.

Auch der Erlös soll ein wenig besser ausfallen. Für das Gesamtjahr soll der Umsatz nun mit dem Corona-Geschäft bei 94,1 bis 94,6 Milliarden Dollar liegen statt bislang 93,8 bis 94,6 Milliarden Dollar. Das wäre nun ein Plus von 13,9 bis 14,5 Prozent.

Einen ähnlichen prozentualen Zuwachs verzeichnete der Konzern im dritten Quartal. So stieg der Umsatz um 10,7 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar (20,1 Mrd Euro). Mit so viel hatten Analysten in etwa gerechnet. Vor allem das Geschäft mit pharmazeutischen Erzeugnissen legte dabei zu. Unter dem Strich blieben bei dem Konzern mit fast 3,7 Milliarden Dollar 3,2 Prozent mehr hängen als ein Jahr zuvor./ngu/lew/jha/