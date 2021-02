Johnson & Johnson: US-Arzneimittelbehörde hält Impfstoff für sicher – baldige Zulassung wahrscheinlich

Die US-Arzneimittelbehörde hält den Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson für sicher und effektiv. Das geht aus einem heute veröffentlichten Mitarbeiterbericht hervor, der dem am Freitag tagenden Gremium für die Zulassung des Impfstoffes bei der Einschätzung helfen soll.

Die Mitarbeiter der FDA stellten fest, dass die Ergebnisse der klinischen Studie und die Sicherheitsdaten „mit den Empfehlungen in den Leitlinien der FDA zur Notfallgenehmigung für Impfstoffe zur Verhinderung von COVID-19 übereinstimmen“, wie CNBC berichtet.

Johnson & Johnson hat seinen Zulassungsantrag Anfang des Monats eingereicht. Laut dem Unternehmen hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 66 bis 72 Prozent. Zudem soll er 100 Prozent der Intensiv- und Todesfälle verhindern. Dem Bericht zufolge gab es keine Berichte über Anaphylaxie, eine schwere und möglicherweise lebensbedrohliche allergische Reaktion.

Im vorbörslichen US-Handel konnte die J&J-Aktie mit 1,6 Prozent leicht zulegen. Sollte der Impfstoff zugelassen werden, wäre es nach dem von Biontech und Moderna der dritte Impfstoff, der in den USA verwendet werden würde.

Werbung Knock-Outs zur Johnson & Johnson Aktie Kurserwartung Johnson & Johnson-Aktie wird steigen Johnson & Johnson-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista-Redaktion

Titelfoto: josefkubes / Shutterstock.com

-Anzeige-

Das sind die Favoriten von Top-Investoren

Was wäre, wenn Sie in die Depots der größten Investoren der Welt schauen könnten?Einen Blick in das Depot von Warren Buffett, Bill Gates, Seth Klarmann oder Joel Greenblatt (dem Autor der „Zauberformel“) zu werfen – das wäre doch mal was. Die sog. 13F forms der SEC geben darüber Aufschluss. Doch diese Unterlagen sind nur schwer verständlich und es dauert Stunden diese Daten zu analysieren.Wir haben uns die Mühe gemacht und Ihnen die Depots der größten Investmentlegenden sauber aufbereitet.In den onvista Experten-Listen erhalten Sie als onvista club Mitglied einen Blick in die Portfolios weltbekannter und erfolgreicher Investoren.

Jetzt den onvista club 15 Tage kostenfrei testen und direkt Einblick in die Guru-Listen erhalten!