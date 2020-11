JOST WERKE - Nach Mini-Konsolidierung weiter interessant

JOST Werke AG - WKN: JST400 - ISIN: DE000JST4000 - Kurs: 37,400 € (XETRA)

Die Bundesregierung möchte den Umstieg auf die Elektromobilität weiter fördern. Wie aus einem Spitzengespräch der Bundeskanzlerin mit Branchenvertretern am Dienstagabend zu hören ist, sichert der Bund weitere drei Mrd. EUR zu den bereits bestehenden Förderungen zu. Ein interessanter Punkt: Es soll eine Lkw-Abwrackprämie geben. Damit will der Staat alte Nutzfahrzeuge von der Straße holen und den Verkauf neuerer Modelle ankurbeln. Insgesamt stehen dafür 1 Mrd. EUR zur Verfügung, 500 Mio. EUR für Unternehmen, die Laster der Abgasnormen Euro 3, 4 und 5 gegen Lkws der neuen Norm Euro 6 eintauschen und 500 Mio. EUR für die Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge, wie beispielsweise alte Feuerwehrfahrzeuge.

Neben Unternehmen wie Traton und MAN sollten davon auch Zulieferer profitieren. Jost Werke ist einer der führenden Lkw-Zulieferer, stellt unter anderem Achsen, Sattelkupplungen und Stützwinden her.

Nach einem schwierigen Jahr 2020 rechnen Analysten damit, dass Jost Werke 2021 sogar die Werte aus dem Jahr 2019 bei Umsatz und Gewinn übertreffen wird. Das KGV für das kommende Jahr beträgt 15.

Aus charttechnischer Sicht hat der Wert zuletzt den Widerstand bei 36,70 EUR hinter sich gelassen und mehrere Tage in diesem Bereich konsolidiert. Nun könnte der nächste Aufwärtsschub einsetzen, wobei sich ein erstes Ziel bei 39,60 EUR nennen lässt. Darüber hätte die Aktie Potenzial in Richtung 45,10 EUR durchzuziehen. Absicherungen bieten sich aggressiv unter 35,95 EUR und konservativ unter 31,60 EUR an. Bei letzterer Marke wird in Kürze auch der EMA200 auftreffen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 736,30 735,20 832,20 Ergebnis je Aktie in EUR 2,25 0,46 2,45 KGV 17 82 15 Dividende je Aktie in EUR 0,40 0,40 0,66 Dividendenrendite 1,06 % 1,06 % 1,75 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)