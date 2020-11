JOYY - Vor den Zahlen

JOYY Inc. - WKN: A2PXQ6 - ISIN: US46591M1099 - Kurs: 95,940 $ (NASDAQ)

Im Juni stellte ich Ihnen neben der Aktie von Huya auch das Papier von Joyy vor. Beides Streamingplattformen in China, beide Aktien sahen aussichtsreich aus. Während Huya den Long-Fahrplan exzellent abspulte, tat sich Joyy lange Zeit schwer und kostete den eingezeichneten Konsolidierungspfeil nach Erreichen des Ziels bei 88,78 USD gefühlt eine halbe Ewigkeit aus. Inzwischen hat es der Wert zumindest auf neue Zwischenhochs geschafft.

Heute nach Börsenschluss wird Joyy die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie, was einem Plus von rund 10 % gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde. Der Umsatz wird bei 880 Mio. USD erwartet und könnte damit gegenüber der Vorjahresperiode um 8,6 % fallen. Interessant: Joyy hat in den vergangenen zwei Jahren immer die Umsatz- und Gewinnschätzungen übertroffen.

Das alleine ist natürlich kein Garant für weitere positive Überraschungen und schon gar kein Garant für steigende Kurse. Interessant ist aber auch die charttechnische Konstellation. Denn ein überkaufter Zustand wurde in den vergangenen Tagen abgebaut, die Aktie hat an das Ausbruchsniveau bei 95,13 USD zurückgesetzt und bildet im heutigen Handel eine Umkehrkerze aus. Wird diese im morgigen Handel nach den Zahlen bestätigt, könnte der Wert das Hoch bei 103,93 USD ansteuern und darüber mittelfristig das noch offenw Ziel bei 125,84 USD abholen.

Kommt es dagegen zu weiteren Tiefs, wäre die Aktie im Bereich des EMA50 und des knapp darunter liegenden Tiefs bei 86,38 USD sehr gut abgesichert. Anleger, die auf Zahlen hin traden, sollten sich des Gap-Risikos bewusst sein. Wer es konservativer möchte, wartet den heutigen Bericht ab.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. CNY 25,58 25,43 28,22 Ergebnis je Aktie in CNY 43,01 17,66 19,98 Gewinnwachstum -58,94 % 13,14 % KGV 15 36 32 KUV 2,0 2,0 1,8 PEG neg. 2,4 *e = erwartet

