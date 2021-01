NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In Zeiten einer konjunkturellen Erholung dürften Konsumwerte weniger gefragt sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Markt habe allerdings schon im vierten Quartal begonnen, dies einzupreisen. Bei Beiersdorf ließen die gegenwärtigen Markterwartungen wenig Spielraum für positive Überraschungen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 12:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus