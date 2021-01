NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach der Healthcare Conference der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Das Management des britischen Pharmakonzerns habe eine umfangreichere Wirkstoffentwicklung signalisiert, als einige Investoren erwartet hätten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf mehr als zehn in Aussicht gestellte Markteinführungen potenzieller Blockbuster-Kandidaten bis 2026./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.