NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Analyst Ashik Musaddi verglich die Aktien des Münchener Rückversicherers mit denen des Wettbewerbers Hannover Rück. Beide Unternehmen seien breit aufgestellt, qualitativ hochwertig, lieferten Wachstum und wiesen trotz der Corona-Krise weiterhin eine starke Bilanz auf, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Hannoveraner seien den Münchnern bezüglich der langfristigen Wachstumsperspektiven aus eigener Kraft jedoch überlegen. Zudem schwankten ihre Erträge weniger./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 10:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.