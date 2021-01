NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach einer Online-Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das Management des Scheinwerfer-Herstellers rechne aufgrund der Chipknappheit für die kommenden Monate mit einer geringeren Autoproduktion, wobei die Zulieferer die Nachfrage im zweiten Quartal befriedigen sollten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Autobauer dürften damit die Produktionslücke erst im Sommer wieder schließen. Der Experte geht aber weiterhin davon aus, dass Hella am oberen Ende der Umsatzzielspanne eine Marge von rund 9 Prozent erzielen kann./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 20:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.