JPMorgan erwartet schwere Rezession und Gewinneinbruch – Aktienrückkauf gestoppt, Dividende soll aber nicht angefasst werden

Die US-Großbank JPMorgan stellt sich wegen der Coronavirus-Pandemie 2020 auf einen herben Gewinnrückgang ein. Das Management erwarte eine schwere Rezession und für die Wirtschaft Belastungen vergleichbar mit der weltweiten Finanzkrise von 2008, teilte JPMorgan am Montag in New York mit. „Unsere Bank kann gegen die Folgen dieser Belastung nicht immun sein.“ Bankchef Jamie Dimon rechnet für sein Geldhaus im laufenden Jahr daher mit einem starken Gewinneinbruch.

Die Dividenden für die Aktionäre will die Bankführung zunächst nicht kappen. Allerdings hat JPMorgan nach eigenen Angaben den Rückkauf eigener Aktien gestoppt, wie es in dem nun veröffentlichten Jahresbericht heißt. Eine Streichung der Dividenden fasst das Management nur für den Fall eines äußerst schweren Krisenszenarios ins Auge. Sollte sich die Krise im Rahmen des von der US-Notenbank Fed 2019 entwickelten Stressszenarios bewegen, dürfte JPMorgan nach eigener Einschätzung hingegen in jedem Quartal 2020 in den schwarzen Zahlen bleiben.

Die Aussagen kamen bei den Anlegern recht gut an, im vorbörslichen US-Handel konnte die Aktie der Bank um 4 Prozent steigen. Im Zuge der Krise ist der Wert des Papiers um über 40 Prozent eingebrochen, aus Sicht von drei Monaten liegt das Minus derzeit noch bei 37 Prozent, auf Monatssicht sind es noch 25 Prozent.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Lewis Tse Pui Lung / shutterstock.com

