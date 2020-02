NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa vor Quartalszahlen aus der europäischen Versichererbranche von 29,35 auf 29,42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei Axa und der Allianz rechne er mit Blick auf die wichtigsten Jahresergebnisse der beiden Konzerne mit gewissen Schwankungen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Für den französischen Versicherer verwies er dabei auf den im vergangenen Jahr übernommene US-Versicherer XL Group, was im zuletzt eher schwächeren Aktienkurs aber bereits eingepreist sein dürfte./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.