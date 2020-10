NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 315 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Analyst Douglas Anmuth lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die deutliche Erholung des Werbegeschäfts, die sich im vierten Quartal noch beschleunigen sollte./ag/ajx

