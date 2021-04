NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 360 auf 390 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Anzeigengeschäft boome querbeet, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Betreiber von Kommunikationsnetzwerken setze nun auf Anwendungen in Form von eingeblendeten Informationen (Augmented Reality) und sogenannten digitalen Welten (Virtual Reality). Auch das Online-Shopping werde in der Corona-Krise für Facebook immer wichtiger./bek/la

