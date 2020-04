NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 215 auf 195 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch wenn die Kehrtwende weiter Form annehme und das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen sei, habe sie ihre Schätzungen für die Textilkette mit Blick auf die gegenwärtig rauen Zeiten abermals deutlich gekürzt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 14:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 14:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.