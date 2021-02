Julian Proctor von EnTrust Global hält einen Vortrag beim World Ocean Summit von The Economist

Diskussion konzentriert sich auf die Dekarbonisierung der maritimen Lieferkette

EnTrust Global ist Sponsor der Veranstaltung vom 1. bis 5. März

Julian Proctor, Portfoliomanager des Blue Ocean 4Impact Fund („BO 4Impact“) von EnTrust Global, wird zusammen mit Elisabeth Munck af Rosenschöld, Head of Supply Chain and Sustainability bei IKEA, Sadan Kaptanoglu, Präsident von BIMCO, Jeremy Nixon, Chief Executive von Ocean Network Express Co. und Craig Jasienski, Group Chief Executive bei Wallenius Wilhelmsen, an der Podiumsdiskussion des World Ocean Summit von The Economist mit dem Titel „Seeschifffahrt: Kooperation über Branche und Lieferketten hinaus zur Reduzierung von Emissionen“ teilnehmen.

Blue Ocean 4Impact ist Teil der maritimen Investitionsplattform von EnTrust Global mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar und führt eines der ersten Unternehmen ein, das umweltfreundliche Schiffe und andere maritime Infrastrukturanlagen an große Unternehmen und Endverbraucher verpachtet, um zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und anderen durch die Seewirtschaft verursachten Umweltbelastungen beizutragen.

Das Gipfeltreffen ist das herausragende globale Ereignis, das jedes Jahr einen breiten Querschnitt von Stakeholdern der Seewirtschaft zusammenführt, angefangen von der Wirtschaft über die Regierung bis hin zur Zivilgesellschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, die Art und Weise, wie Geschäfte in der Seewirtschaft gemacht werden, zu verändern und die Zusammenarbeit zwischen den Stakeholdern zu verbessern, um die Blue Economy voranzutreiben.

Um sich für den Summit zu registrieren und Zugang zum virtuellen Stand von EnTrust Global zu erhalten, besuchen Sie bitte https://www.woi.economist.com/events/.

Über EnTrust Global

EnTrust Global ist eine führende alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Gesamtvermögen von mehr als 18 Milliarden US-Dollar. Das 1997 von Chairman und CEO Gregg S. Hymowitz nach seiner Investmentkarriere bei der Goldman Sachs Group, Inc. mitbegründete Unternehmen verwaltet Vermögen für mehr als 500 institutionelle Investoren aus 47 Ländern und verfügt über ca. 10 Milliarden US-Dollar in maßgeschneiderten strategischen Partnerschaften. EnTrust Global bietet eine breite Palette an alternativen Anlagemöglichkeiten mit unterschiedlichen Strategien, darunter Private Debt und Real Assets sowie Core Hedge Funds und Co-Investments. EnTrust Global verfügt über elf Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in New York und London.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210225005804/de/

Chris Cunningham, Hiltzik Strategies

ccunningham@hstrategies.com