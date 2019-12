Jungheinrich: Prognose für 2020 schockt die Anleger – Fluchtbewegung schießt die Akie ab

Keine guten Nachrichten für die Investoren: Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich blickt im Zuge der derzeitigen konjunkturellen Unsicherheit verhalten auf sein bevorstehendes Geschäftsjahr. So dürfte sich der Umsatz zwischen 3,6 und 3,8 Milliarden Euro bewegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Für das Jahr 2019 strebt der Konzern noch immer Erlöse von 3,85 bis 4,05 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis (Ebit) soll sich zudem auf 150 bis 200 Millionen Euro belaufen.

Für das laufende Jahr peilt Jungheinrich hier noch 240 bis 260 Millionen an. Die operative Marge werde damit mit 4,0 bis 5,5 Prozent ebenfalls voraussichtlich niedriger ausfallen als 2019 – hier hat das Unternehmen derzeit noch 6,0 bis 6,7 Prozent auf dem Zettel.

Die Warnung vor einem, wegen des deutlich rückläufigen Marktes, einer höheren Volatilität im Auftragseingang und insbesondere mangels positiver Konjunktur- und Marktsignale, deutlich schwächeres Jahr 2020 ist an den Märkten überhaupt nicht gut angekommen und hat eine regelrechte Flucht bei den Anlegern ausgelöst.

Aktie bricht ein

Die Aktie ist um über 20 Prozent eingebrochen und ist damit auf dem besten Weg, sämtliche Erholungsbewegungen nach dem anhaltenen Kurssturz im ersten Halbjahr wieder zunichte zu machen.

Vom Allzeithoch von über 40 Euro im Januar 2018 ist man mittlerweile gut 50 Prozent entfernt. Sollte die Unterstützung in der Zone zwischen 20 und 19 Euro nicht halten, wäre die nächste Station das 2014er Tief bei 13 Euro. 200- und 50-Tagelinie, die zuletzt beide wieder zurückerobert werden konnten, mussten wieder hergegeben werden.

onvista/dpa-AFX

