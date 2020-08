Justizministerin Lambrecht: Scholz hat Zeug zum Kanzler

BERLIN (dpa-AFX) - Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Entscheidung verteidigt, Olaf Scholz mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl als SPD-Kanzlerkandidaten zu nominieren. "Die Wählerinnen und Wähler wissen jetzt, woran sie bei uns sind. Für Selbstbeschäftigung und Nabelschau ist in der Corona-Krise kein Platz", sagte Lambrecht der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). So könne die Partei ihre Kräfte darauf konzentrieren, "in der Regierung weiterhin durch gute Arbeit zu überzeugen".

Die Ministerin lobte Scholz als aufrechten, klugen und humorvollen Kollegen. "Als Vizekanzler und Bundesfinanzminister stellt er täglich unter Beweis, dass er regieren kann und einen klaren Kompass hat", sagte sie. "Er ist einer, der das Zeug zum Kanzler hat." Vorstand und Präsidium der SPD hatten Scholz am Montag einstimmig als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert./wn/DP/zb