Kann ich Millionär werden, indem ich monatlich 500 US-Dollar investiere?

Die Aktienmärkte schlagen alle anderen Investitionen, wenn es um die Rendite geht. Es ist unerlässlich, zumindest einen Teil deiner Ersparnisse in Aktien zu investieren, wenn du Wohlstand schaffen willst. Und wirklich, es ist weder so riskant noch so kompliziert, wie man sagt. Man muss nur langfristig und diszipliniert investieren.

Millionär im Ruhestand

Eine einfache Berechnung zeigt, dass es, wenn du früh anfängst, ausreicht, 500 US-Dollar pro Monat zu investieren, um bis zum Ruhestand Millionär zu werden. Nehmen wir zum Beispiel an, ein 25-jähriger Investor legt monatlich 500 US-Dollar beiseite und investiert in eine TSX-Aktie, die 8 % pro Jahr wächst. Nach 35 Jahren wird er 1,03 Millionen US-Dollar in seiner Altersrücklage haben.

Es ist nicht schwer, eine Aktie zu finden, die jährlich um 8 % wächst. Sogar der TSX Composite Index ist in den letzten Jahrzehnten in etwa so viel gewachsen.

Sagen wir, du hast etwas später mit dem Investieren begonnen und hast einen kürzeren Zeithorizont. Du kannst immer noch den siebenstelligen Kontostand erreichen. Aber du musst entweder monatlich einen höheren Betrag investieren oder in Aktien mit höherer Rendite investieren. Wenn ich zum Beispiel mit 35 Jahren anfange, habe ich 25 Jahre Zeit, um in Rente zu gehen. Wenn ich monatlich 625 US-Dollar in eine Aktie investiere, die 12 % pro Jahr wächst, werde ich eine Million US-Dollar generieren, wenn ich 60 werde.

Langfristiges Investieren

Der Punkt hier ist, dass ein früher Start der Schlüssel zum Wohlstand ist. Der lange Zeithorizont ermöglicht einen Zinseszinseffekt mit einer höheren Rate. Wenn du langfristig investierst, hast du außerdem eine höhere Wahrscheinlichkeit, mehrere Marktabschwünge zu überstehen. Das mindert das kurzfristige Volatilitätsrisiko und erhöht die Rendite.

Wie bereits erwähnt, ist es nicht so schwer, Qualitätsaktien zu finden. Viele bekannte Unternehmen, die uns seit Jahrzehnten begleiten, sind langfristig solide Geldvermehrer.

Nehmen wir nur Fortis. Auf den ersten Blick ist es ein langweiliges Versorgungsunternehmen, dessen Aktie sich kaum bewegt. Allerdings hat dieser Dividenden-Aristokrat in den letzten 25 Jahren 12 % Rendite pro Jahr generiert und damit die breiteren Märkte deutlich geschlagen.

Versorger wie Fortis erwirtschaften stabile Gewinne, selbst in Rezessionen. Deshalb fallen ihre Aktienkurse bei Marktabstürzen nicht bedeutend. Stattdessen suchen Investoren in der Regel Schutz in diesen Aktien wegen der gefühlten Sicherheit und der regelmäßigen Dividenden.

Fortis bietet derzeit eine Rendite von 4 % und liegt damit geringfügig höher als die Aktien des TSX insgesamt. Das Unternehmen hat seine Dividenden in den letzten 47 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Die Investoren sollten beachten, dass der Versorger wahrscheinlich auch in Zukunft die Dividende erhöhen wird, was auf stabile Gewinne und eine starke Bilanz zurückzuführen ist.

Top TSX-Aktien

Ein weiterer vertrauter Name, der über die Jahre erheblichen Wohlstand geschaffen hat, ist Toronto-Dominion Bank. Sie hat in den letzten 25 Jahren eine jährliche Rendite von 15 % erzielt, einschließlich der Dividenden. Wenn du seit 1995 monatlich 500 Dollar in TD investiert hättest, hättest du heute 1,3 Millionen.

Die TD Bank ist die zweitgrößte Bank in Kanada nach Marktkapitalisierung. Sie hat ein bedeutendes Engagement in den USA, was ihr eine diversifizierte Ertragsbasis und Wachstumschancen gibt. Die Aktie bietet derzeit mit 4,3 %. Bemerkenswert ist, dass die TD Bank in der Vergangenheit mehrere Krisen erlebt hat und aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen ist.

Unterm Strich

Investoren sollten beachten, dass man nicht jedes Mal auf schrille Wachstumsaktien setzen muss, um Wohlstand zu schaffen. Starke Marken mit einem stabilen Geschäftsmodell können sicherere Investitionen sein. Sie können auf lange Sicht sogar riskante, erfolgreiche Tech-Namen schlagen.

