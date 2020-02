Kao im 14. Jahr in Folge auf der Liste der „World´s Most Ethical Companies“

Die Kao Corporation(TOKYO:4452), führender Hersteller von Körperpflege-, Haushalts- und Kosmetikprodukten, wurde vom US-amerikanischen Think-Tank Ethisphere Institute erneut für die Liste der weltweit ethischsten Unternehmen 2020 ausgewählt. Die Bekanntgabe erfolgte am 25. Februar 2020. Seitdem die Liste 2007 erstmals erstellt wurde, gehörte Kao jedes Jahr zu den ausgezeichneten Unternehmen und ist damit das einzige japanische Unternehmen, das diese Auszeichnung 14 Jahre in Folge erhält. Kao hat die Aufnahme in die Liste der ethischsten Unternehmen der Welt zu einem Key Performance Indicator (KPI) für sein Management gemacht.

Das Ethisphere Institute ist ein führender internationaler Think Tank, der sich auf die Entwicklung und den Austausch von Best Practices in Bezug auf Unternehmensethik und soziale Verantwortung von Unternehmen konzentriert. Ethisphere zeichnet die weltweit ethischsten Unternehmen aus, die in Bezug auf Transparenz, Integrität, Ethik und Compliance herausragende Leistungen erbracht haben. Das Institut befragt und bewertet Unternehmen auf der ganzen Welt in fünf Kategorien: Ethik- und Compliance-Programme, Corporate Citizenship und Verantwortung, Kultur der Ethik, Governance und Management sowie Reputation.

Die Kao Gruppe folgt seit den Zeiten des Unternehmensgründers dem Leitwert der Integrität und richtet seitdem all seine Aktivitäten daran aus. Integrität bedeutet dabei, alle Geschäftsaktivitäten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und ethischen Standards sowie auf ehrliche und aufrichtige Weise auszuüben. Um diesem Grundsatz täglich zu entsprechen, hat Kao die Kao Business Conduct Guidelines formuliert. Dieser Verhaltenskodex wird allen Mitarbeitern der Kao Group weltweit innerhalb von Schulungen vermittelt, die auf das jeweilige Land oder die Region mit seinen individuellen Besonderheiten und Geschäftsfeldern zugeschnitten sind.

Michitaka Sawada, Präsident und CEO von Kao, über die Auszeichnung: „Wir fühlen uns geehrt, 14 Jahre in Folge zu den ethischsten Unternehmen der Welt zu zählen. Im vergangenen Jahr kündigte die Kao-Gruppe eine wichtige Neuausrichtung unserer ESG-Managementstrategie an. Integrität wird die Grundlage all unserer ESG Aktivitäten sein, wie sie auch bereits ein Kernwert unserer Unternehmensphilosophie, des Kao Way, ist. Darüber hinaus haben wir die Aufnahme in die Liste der ethischsten Unternehmen der Welt zu einem wichtigen Leistungsindikator (KPI) für unser Management Board gemacht, damit wir gemeinsam die Umsetzung unseres Integritätsgrundsatzes sicherstellen.“

„Wir gratulieren allen Mitarbeitern der Kao Corporation zu dieser Anerkennung“, sagte Timothy Erblich, Chief Executive Officer von Ethisphere. „Kao ist das einzige Unternehmen in Japan, das wir von Beginn an jedes Jahr auf die Liste der ethischsten Unternehmen der Welt aufgenommen haben. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Kao, seit seiner Gründung Integrität als einen der Grundwerte der Unternehmensführung zu fördern. Wir hoffen, dass Kao den gestiegenen Erwartungen an einen Unternehmensbeitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft weiterhin entspricht, indem Kao das ESG-Management weiter fördert und weltweit führend in seiner Branche bei der Weiterentwicklung ethischer Standards und Praktiken bleibt.“

Die Kao-Gruppe gab im April 2019 ihre ESG-Strategie, den Kirei-Lifestyle-Plan, bekannt. Kao beabsichtigt, ESG als Grundlage seines Managements zu etablieren, um das Geschäftswachstum zu beschleunigen und Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die für Verbraucher und Gesellschaft von nachhaltigem Wert sind. Durch ESG-Aktivitäten, die die globalen Grundwerte von Kao verkörpern, wird Kao zukünftig zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen. Kao ist der Etablierung eines hohen ethischen Bewusstseins sowie der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils verpflichtet, der das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessert.

Über Kao

Kao schafft Produkte mit hohem Mehrwert, die das Leben der Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Mit seinem Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown gehört Kao zum Alltag der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Branchen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.500 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und blickt auf eine 130-jährige Innovationsgeschichte zurück. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: https://www.kao.com/global/en/

