Kapitalerhöhung & warnende Worte bei Aktie von windeln.de!

Die Aktie von windeln.de ist weiterhin eine dynamische deutsche Börsengeschichte, die US-amerikanischen Vorbildern folgt. Dabei haben Trader die Anteilsscheine in die Höhe getrieben. Seitdem gibt es ein Auf und Ab, wobei deutlich zweistellige Ausschläge keine Seltenheit sind.

Das wiederum hat zu einem höheren Bewertungsmaß geführt. Ein Niveau, das das Management jetzt offenbar für sich und das Unternehmen nutzen möchte, um die Finanzlage zu verbessern. Lass uns daher einen Blick auf diesen Schritt im Kontext der Aktie von windeln.de riskieren. Sowie auch darauf, welche warnenden Worte das Management mit den Investoren teilt.

Neue Aktien von windeln.de & Warnungen!

Wie wir jetzt mit Blick auf die Nachrichtenlage rund um die Aktie von windeln.de erkennen können, scheint sich die zweite Kapitalerhöhung innerhalb eines Jahres abzuzeichnen. Demnach möchte das Management Anteilsscheine im Gegenwert von 7,8 Mio. Euro auf den Markt bringen. Und das zu einem Ausgabepreis von 1,30 Euro je Aktie, was bedeutet: Es dürften 6 Mio. neue Aktien des E-Commerce-Akteurs insgesamt auf den Markt geworfen werden.

Die neuen Aktien sollen zunächst bei Privatinvestoren platziert werden. Dazu möchte das Management zunächst rund 2,7 Mio. Aktien von windeln.de mit einem Bezugsangebot an die Aktionäre im Verhältnis von 2:1 ausgeben. Weitere Aktien sollen außerdem bei ausgewählten Privatinvestoren zu einem ebenfalls fixen Preis von 1,30 Euro ausgegeben werden. Ein insgesamt interessanter Schritt.

Vor allem, wenn wir einen Blick auf den aktuellen Aktienkurs von windeln.de riskieren. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von ca. 2,76 Euro (16.06.2021, sehr früher Handel). Das Management scheint sich daher des hohen, volatilen Bewertungsmaßes sehr bewusst zu sein.

Auch in diesem Kontext scheint es warnende Worte zu geben. So heißt es weiterhin, dass der Börsenkurs in letzter Zeit in höchstem Maße volatil und stark angestiegen ist. Eine kurze Dauer des gestiegenen Aktienkurses aufgrund von Spekulationen sollten Investoren ebenfalls in Erwägung ziehen, bevor sie ihre Bezugsrechte ausüben. Für mich eine ziemlich klare, wenn auch leicht verklausulierte Warnung an die Investoren.

Ein heißes Eisen!

Das Management hinter der Aktie von windeln.de versucht, Kapital aus der aktuellen Situation zu schlagen, um zumindest unternehmensorientiert die Finanzlage zu verbessern. Ganz ehrlich: Das ist das Beste, das man vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt tun kann. Wobei die Verwässerungen sehr fair und sogar eher günstig für die Investoren sind. Der Bezug neuer Aktien erfolgt zum jetzigen Kursniveau mit einem Discount.

Die Aktie selbst bleibt jedenfalls ein heißes Eisen. Etwas, das auch das Management von windeln.de sehr offen zugibt. Wenn du mich fragst, eine weitere Qualität des Managements, mit dieser Ausnahmesituation so offen und ehrlich umzugehen.

Der Artikel Kapitalerhöhung & warnende Worte bei Aktie von windeln.de! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzten seine Zukunftschancen in einem kürzlichen Ranking als hervorragend ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images